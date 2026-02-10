Evelyn Salgado pone en marcha campaña masiva de vacunación contra el sarampión.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, junto con la secretaria de Salud estatal, Alondra García Carbajal, puso en marcha una campaña masiva de vacunación contra el sarampión en coordinación con el Gobierno de México, como parte de las acciones preventivas ante el brote que se registra a nivel nacional.

La mandataria estatal hizo un llamado responsable a la población para acudir a los centros de salud y participar en las jornadas de vacunación anunciadas por los canales oficiales, con el objetivo de garantizar cobertura total en las ocho regiones de Guerrero.

“Es importante que llevemos a toda la familia a vacunarse para que ninguna comunidad se quede sin atención”, subrayó la mandataria estatal.

La secretaria de Salud, Alondra García Carbajal informó que en Guerrero suman 34 casos activos de sarampión, todos debidamente atendidos y sin complicaciones, concentrados en las regiones de La Montaña y Costa Chica.

La titular de Salud en Guerrero, destacó que existe biológico suficiente para inmunizar a la población y reiteró que la participación ciudadana es importante para contener la propagación del virus.

Además, puntualizó que se han presentado casos en niñas y niños menores de un año, por lo que insistió en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente en la población infantil.

“Hay vacunas suficientes para todas y todos. Es momento de actuar con responsabilidad para cuidar la salud y el bienestar de las y los guerrerenses”, expresó Alondra García Carbajal.

En este contexto, la gobernadora Evelyn Salgado instaló el Comité Estatal de Vacunación, con el fin de coordinar esfuerzos institucionales y fortalecer la estrategia sanitaria en el estado.

Cabe señalar que en el país se mantiene un brote de sarampión que afecta a niñas, niños y adultos mayores, lo que ha llevado a reforzar las acciones preventivas en diversas entidades, por lo que Evelyn Salgado Pineda reiteró el llamado a extremar precauciones sanitarias y acudir oportunamente a vacunarse.

JVR