Golean al cáncer infantil en Michoacán; modelo único nacional

Michoacán sigue consolidándose como un referente nacional en la atención integral al cáncer infantil con el programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, una estrategia sin precedentes en México que garantiza la continuidad de los tratamientos médicos y brinda un apoyo económico directo a las familias que enfrentan esta enfermedad.

En el marco el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, el gobierno michoacano que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, entregó 382 apoyos económicos a familias beneficiarias de este programa, que otorga 4 mil pesos mensuales para cubrir gastos de traslado, alimentación u otras necesidades derivadas de la atención médica especializada.

El objetivo es evitar que niñas y niños interrumpan sus tratamientos por falta de recursos. “Vamos a seguir apoyando con los medicamentos, con los equipos nuevos y con este respaldo para que las niñas, los niños y sus familias no dejen de acudir a sus consultas”, dijo Ramírez Bedolla.

A este esfuerzo se suma el fortalecimiento de la infraestructura médica, con la puesta en operación de un nuevo acelerador lineal y un equipo Pet Scan, que permiten diagnósticos y tratamientos oncológicos más precisos.

En los últimos cinco años, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán, 500 niñas y niños han superado la enfermedad y cientos más continúan en tratamiento o vigilancia médica, con una esperanza de vida que alcanza hasta el 75 por ciento.

Este programa, único en su tipo en el país, es posible gracias a finanzas sanas y a un uso responsable de los recursos públicos, lo que ha permitido consolidar una política social que coloca a las familias y a la niñez como prioridad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR