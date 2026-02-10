¿Quién era Sergio Cazares Zambada, sobrino del ‘Mayo’ Zambada asesinado?

Este lunes se confirmó el asesinato de Sergio Cázares Zambada, pues las autoridades informaron que el cuerpo del hombre se encontró dentro de la cajuela de una camioneta abandonada.

El 9 de febrero se confirmó el hallazgo del cuerpo de Sergio Cázares Zambada dentro de la cajuela de una camioneta con lesiones por disparo de arma de fueg; el vehículo fue abandonada en la carretera de Culiacán-Eldorado.

Esta camioneta modelo Ford Bronco de color gris fue localizada por autoridades federales frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la carretera que conecta a Culiacán con Mazatlán durante la noche del domingo 8 de febrero.

Camioneta en la que se encontró el cuerpo de Sergio Cázares Zambada ı Foto: Redes Sociales

Al lugar donde se encontraba el cuerpo de Sergio Cázares Zambada arribaron tanto elementos de la Fiscalía de Sinaloa, así como Policías de Investigación, Guardia Nacional y Ejército.

Las autoridades de la Fiscalía de Sinaloa continúan realizando las investigaciones correspondientes, mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, apuntó que la identidad de la persona localizada sin vida aún no ha sido confirmada.

Por su parte, Claudia Zulema Sánchez Kondo, la fiscal General del Estado, confirmó que el cuerpo fue identificado por los familiares de Cázares Zambada en la Agencia de Homicidio Doloso, por lo que ya fue liberado.

Sergio Cázares Zambada ı Foto: Redes Sociales

¿Quién era Sergio Cázares Zambada?

Sergio Cázares Zambada era un hombre de 41 años de edad; era hijo de Águeda Zambada García, por lo que era sobrino de Ismael Mario ‘El Mayo’ Zambada, el narcotraficante mexicano que dirigía el cartel de Sinaloa antes de ser capturado en México y sentenciado en Estados Unidos.

De acuerdo con la página web Narco Chronicles, el 25 de abril del 2012 Sergio Rodolfo Cázares Zambada se encontraba con su primo Omar Ismael Zambada Apodaca y dos guardaespaldas.

Ambos fueron escoltados hasta un vehículo que se dirigía a Tijuana, y este posteriormente fue interceptado por autoridades, mismas que lograron interceptarlos en la avenida Revolución.

Se precisa que durante esta detención por parte del Ejército Mexicano se encontraron aproximadamente 20 kilos de sustancias ilícitas dentro del vehículo, y en mayo fueron acusados por posesión de estas para su distribución.

Sergio Cázares Zambada ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, existe informción sobre un presunto atentado en contra de Sergio Cazares Zambada cometido en 2017, cuando este fue atacado por hombres armados cuando se encontraba saliendo por la noche del establecimiento “Geisha”, ubicado en Culiacán de Rosales.

De acuerdo con medios locales, este asesinato ocurre mientras las facciones de las estructuras criminales del norte del país se disputan, por lo que posiblemente esto se trate de un ajuste de cuentas; y también mientras la audiencia en contra de Zambada fue aplazada para el 13 de abril del 2026.

Pese a que circula una fotografía en la que se asegura que el hombre que aparece es Sergio Cázares Zambada, el hombre de dicha imagen es Omar Guillermo Cuen Lugo, un antiguo oficial de la Policía Federal de México buscado por las autoridades estadounidenses.

🚨SE BUSCA NARCOTRAFICANTE DEL CARTEL🚨



Omar Guillermo Cuen Lugo es un antiguo oficial de la Policía Federal de México.



Él es buscado por supervisar envíos de cocaína desde México hacia Estados Unidos para el Cartel de Sinaloa.



Sus últimas ubicaciones conocidas son Tijuana,… pic.twitter.com/eUHIkVwMeb — ICE en Español (@ICEespanol) January 2, 2026

