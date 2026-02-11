Convocan a manifestación nacional por la muerte de mineros que fueron plagiados en Sinaloa

El domingo se confirmó la identidad de 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México convocó a una marcha en memoria de los cinco mineros localizados sin vida en Sinaloa y por los que continúan desaparecidos.

La marcha se realizará el próximo sábado 14 de febrero a las 11:00 horas, partiendo de las instalaciones de la asociación, ubicadas en Sonora, Chihuahua y Zacatecas.

Los convocantes pidieron a los asistentes portar camisas blancas y cascos en memoria de los mineros que fueron localizados sin vida.

En un pronunciamiento la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México aseguró que: “El sector minero está de duelo. Los mineros merecen volver a casa”, y pidió que el crimen no quede impune y que se refuercen las condiciones de seguridad en las regiones donde se desarrolla esta actividad.

