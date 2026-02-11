No descansaremos un solo día en la construcción de la paz para nuestro estado: Gobernadora de Morelos

No descansaremos un solo día en la construcción de la paz para nuestro estado aseguró la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia al presentar su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso Local.

Al tomar la palabra, Margarita González Saravia dijo que tras tomar protesta el primer ámbito urgente fue la construcción de la paz, ya que se encontró instituciones de seguridad sin coordinación y “con intereses cruzados”, por lo que la paz exige corresponsabilidad institucional.

Margarita González Saravia agregó que durante años los conflictos entre los poderes del Estado paralizaron decisiones, por ello reconoció al Poder Legislativo el diálogo que ha permitido “reconstruir al estado, la fiscalía y restablecer la coordinación para servir a la gente”.

Margarita González Saravia también dijo que desde el primer día se puso en marcha una nueva estrategia estatal de seguridad pública basada en coordinación permanente entre estado, federación y municipios.

“Entendimos que cuidar a Morelos empieza por cuidar a quienes nos cuidan. Por eso dignificamos la labor policial con un incremento del 30 por ciento en su salario. Esto un acto de justicia para quienes realizan una de las tareas más exigentes del estado”, aseguró Margarita González Saravia.

