Ricardo Gallardo reconstruye 4 carreteras más de Tamazunchale, San Luis Potosí.

En una intensa gira de trabajo que demuestra el cambio que se vive en las cuatro regiones, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, inauguró tres nuevos caminos en Tamazunchale y arrancó los trabajos de uno más, que transforman la movilidad y la seguridad vial en la Huasteca en beneficio de miles de habitantes, que por fin dejaron atrás los baches, los trayectos largos y las afectaciones a sus vehículos.

Cómo parte de la modernización histórica en caminos y carreteras, el Mandatario potosino entregó el Camino Entro­nque Carretera Federal 102–Santa María Picula con una inversión de 21 millones de pesos, el Camino Aguazarca–SanFrancisco de 6 kilómetros como parte del circuito hasta Tamán con impacto en 27 comunidades la sierra de Tamazunchale y una inversión de 90 millones de pesos, la rehabilitación Retroceso–Santiago Centro de 10 millones de pesos, además del arranque del Camino Santiago Centro–Tlalnepantla con una inversión de 29 millones de pesos.

Ahijados el cambio en Tamazunchale no se detiene e inauguramos la rehabilitación del camino Tamán – Aguazarca – San Francisco, una obra que transforma la sierra alta de Tamazunchale y lleva justicia a una región que por años fue olvidada.✅



Y no paramos porque muy pronto… pic.twitter.com/AE05IYRZxf — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) February 11, 2026

El Gobernador Ricardo Gallardo subrayó que para Tamazunchale se han invertido más de 250 millones de pesos para carreteras y que se invertirá otra cifra igual para más caminos, en respuesta al abandono histórico de la herencia maldita que dejó todos los caminos destruidos, situación que ya cambió con obras de impacto regional que facilita el traslado de estudiantes, productores y comerciantes, y reduce riesgos en temporada de lluvias, además de dar más plusvalía a las comunidades.

Con un ambiente nublado en la sierra alta de Tamazunchale, el Jefe de Gobierno dijo que se continuará trabajando para que las carreteras vuelvan a ser una oportunidad para el desarrollo de los pueblos y comunidades, con caminos y carreteras nuevas que están bien hechas y duran, como ya se ha demostrado en las cuatro regiones del Estado “no vamos a parar hasta que todas las carreteras estén totalmente nuevas“, finalizó.

Las intervenciones incluyeron rehabilitación de carpeta, señalamiento horizontal y vertical, y mejora de accesos para fortalecer la seguridad vial y de las localidades decenas de comunidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR