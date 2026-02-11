Yucatán se consolida como centro financiero del sureste

Yucatán demuestra una vez más que es un punto estratégico para la inversión y se consolida como un centro financiero del sureste, resaltó el Gobernador Joaquín Díaz Mena, al encabezar la ceremonia de colocación de la primera columna para la construcción de la sede de la División Sureste de BBVA en Mérida, desde donde esta institución coordinará operaciones para Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco.

Acompañado del director general y vicepresidente de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, el Gobernador atestiguó el inicio de los trabajos de construcción de este centro regional de operaciones, que estará ubicado en la torre de oficinas del complejo 60 Norte y que generará hasta mil 200 empleos en el corto plazo.

“Gracias por confiar en Yucatán como sede de largo plazo, pues invertir aquí significa apostar por estabilidad y por talento profesional. Con este acto marcamos el inicio de una obra que reafirma que Yucatán se consolida como motor económico del sureste de México, y seguiremos trabajando para que cada proyecto se traduzca en empleo digno, oportunidades reales y crecimiento sostenible”, afirmó Díaz Mena.

En su mensaje, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que elegir a la entidad como sede corporativa representa una inversión y una presencia permanente, pero también demuestra confianza en la estabilidad, en la capacidad técnica y en el talento de las y los yucatecos.

Asimismo, destacó que la construcción del complejo 60 Norte representa una apuesta sólida por el crecimiento ordenado, fortalece la economía interna y mantiene la derrama económica para el estado, ya que el 100% de las compañías involucradas en este proyecto son locales.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena detalló que este complejo contará con dos torres residenciales con 108 departamentos, dos torres de oficinas de 10 niveles, un hotel de cadena internacional, espacios comerciales y de servicios, más de 15 restaurantes y más de 30 locales de servicio, que generarán actividad constante y oportunidades para proveedores locales.

Por último, agradeció el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Yucatán y a los proyectos que integran el Renacimiento Maya.

Por su parte, el director general y vicepresidente de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, señaló que el sureste y Yucatán son una gran prioridad para esta institución, ya que representan una importante oportunidad de crecimiento, derivada de una economía con gran potencial, una vocación clara de turismo, servicios y comercio, así como una alta capacidad de diversificarse y crecer hacia nuevos sectores estratégicos.

“Queremos ser, como ya lo hemos demostrado, un socio estratégico de todos los proyectos públicos y privados que impulsen la inversión productiva, la inclusión social y el crecimiento con impacto positivo”, sostuvo.

“Cuente con BBVA como un aliado comprometido con Yucatán y con el futuro del sureste. Creemos en esta región, creemos en su gente y en su enorme potencial”, agregó Osuna Osuna.

A su vez, el presidente honorario del Consejo BBVA de Quintana Roo y propietario de 60 Norte, José Chapur Zahoul, destacó que este proyecto por parte de BBVA confirma la decisión de largo plazo de permanecer en el sureste para invertir y acompañar el desarrollo regional.

En el evento estuvieron el vicepresidente del Consejo Peninsular de BBVA y propietario de 60 Norte, Víctor Abraham Palomo; así como la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada.

