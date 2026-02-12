Arriban a Mazatlán más de 4 mil cruceristas en jueves de Carnaval

Además de los miles de visitantes que comienzan a llegar a Mazatlán a partir de este jueves con el inicio del Carnaval Internacional 2026, el puerto recibió a más de 4 mil turistas de cruceros que llegaron a bordo del “Norwegian Bliss”.

Se trata de la tercera embarcación que llegó esta semana a Mazatlán, que en la primera quincena de febrero ya sumó un total de siete cruceros y más de 25 mil visitantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que el turismo naviero reactiva de forma importante los sectores comercio y transporte, además de proyectar al mundo la riqueza cultural, natural, gastronómica y humana de Mazatlán.

El “Norwegian Bliss” entró a puerto a las 7:30 horas, procedente de Puerto Vallarta, con 4,191 pasajeros y 1,624 tripulantes.

Los visitantes aprovechan su estadía en Mazatlán para recorrer los sitios históricos más representativos, como el Clavadista, la Plazuela Machado, el Centro Histórico, la Zona Dorada, el Malecón, así como el mercado Pino Suárez y la Catedral, entre otros.

En lo que va de 2026, con corte al 12 de febrero, han arribado a Mazatlán 22 cruceros, con más de 90 mil visitantes, que han dejado una derrama económica superior a los 110 millones de pesos.

