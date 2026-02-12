Miles de visitantes llegan a Sinaloa por el Carnaval de Mazatlán 2026; prevén derrama económica de 1,200 mdp

Miles de visitantes llegaron al puerto para disfrutar del Carnaval de Mazatlán 2026, una de las fiestas más importantes de México. Hoteles, malecón y zona centro registran gran movimiento, mientras familias y turistas se preparan para vivir los desfiles, coronaciones y el tradicional Combate Naval.

Mazatlán prevé captar una derrama económica de 1,200 millones de pesos durante los seis días del Carnaval, del 12 al 17 de febrero, donde se tendrá una ocupación hotelera del 87 por ciento

Se espera la asistencia de 1 millón 200 mil personas en total durante los seis días de celebración.

TE RECOMENDAMOS: Anuncia obras de infraestructura Evelyn Salgado entrega 520 títulos de propiedad a familias de Zihuatanejo

¡Hoy arranca el Carnaval de Mazatlán! 🎉🤩

Edén Muñoz en vivo para cantar, bailar y disfrutar al máximo.

📍 Estadio Teodoro Mariscal | ⏰ 7:30 PM



¡No faltes, la fiesta comienza con todo! 🎺💃 pic.twitter.com/rkQMFxvhTv — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) February 12, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR