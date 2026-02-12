Miles de visitantes llegan a Sinaloa por el Carnaval de Mazatlán 2026; prevén derrama económica de 1,200 mdp

Miles de visitantes llegaron al puerto para disfrutar del Carnaval de Mazatlán 2026, una de las fiestas más importantes de México. Hoteles, malecón y zona centro registran gran movimiento, mientras familias y turistas se preparan para vivir los desfiles, coronaciones y el tradicional Combate Naval.
Mazatlán prevé captar una derrama económica de 1,200 millones de pesos durante los seis días del Carnaval, del 12 al 17 de febrero, donde se tendrá una ocupación hotelera del 87 por ciento
Se espera la asistencia de 1 millón 200 mil personas en total durante los seis días de celebración.
JVR