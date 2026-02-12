Yucatán, ejemplo con las Redes Integradas de Servicio de Salud, afirma Joaquín Díaz Mena.

Yucatán da un paso importante para transformar el sistema estatal de salud y posicionarse como ejemplo nacional con una estrategia que nace desde el territorio: las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) Yucatán.

En una ceremonia presidida por el Gobernador Joaquín Díaz Mena, en compañía del secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz, iniciaron las RISS, que representan una reorganización profunda para consolidar un trabajo coordinado en materia de prevención y cuidado de la salud y que cuentan con la participación de parteras, la población general y los municipios.

El Gobernador añadió que las RISS integran el conocimiento científico con la cosmovisión ancestral, y reconocen el valor de las parteras mayas, médicos tradicionales, promotores de salud y equipos de primer nivel de atención.

“Gobernamos escuchando a nuestras comunidades y por eso, precisamente, queremos trabajar juntos para construir desde la comisaría, desde la comunidad, desde el centro de salud, desde las jurisdicciones sanitarias, un esfuerzo que ordene y dirija los recursos a donde más se necesitan. Estas redes fortalecen la gobernanza en salud. La población participa, propone y nos evalúa”, afirmó el mandatario estatal.

Al continuar, Díaz Mena dijo que en Yucatán la salud empieza en la comunidad, en la familia y en la decisión diaria de cuidarnos, por lo que hoy se da un paso importante para transformar el sistema de salud con una estrategia que nace del territorio, las RISS, teniendo como aliados estratégicos a la autoridad municipal y los equipos médicos que trabajan con una visión integral que considera lo físico, lo psicológico y lo social.

“Este modelo mejora el uso de los servicios públicos, promueve hábitos alimenticios saludables, impulsa la producción de alimentos sanos en los territorios y fomenta la actividad física para fortalecer la salud de los habitantes, sostenida en el bienestar duradero, con una salud cercana y organizada desde la comunidad", aseguró.

Cuando inició el Renacimiento Maya, recordó el Gobernador, se planteó como objetivo tener más camas de hospital que enfermos y eso, afirmó, se puede lograr con la prevención, por lo que es importante trabajar en las comunidades y Centros de Salud, en la atención del primer nivel, junto con la población, a fin de proteger su bienestar, darles a conocer los riesgos para que puedan tomar decisiones informadas y participen en las soluciones.

“En Yucatán, una parte importante de las enfermedades y causas de muerte son prevenibles: accidentes en motocicleta, complicaciones de hipertensión, diabetes, enfermedades renales y problemas de salud mental. Frente a esta realidad, la respuesta requiere una mejor organización comunitaria y una mejor coordinación interinstitucional. Es ahí donde las presidentas y presidentes municipales juegan un papel muy importante", subrayó.

Por lo tanto, esta estrategia es la base necesaria para que el sistema de salud estatal pueda funcionar de una mejor manera, y agradeció a los alcaldes y alcaldesas por el esfuerzo que realizan todos los días, así como a las parteras tradicionales, quienes junto con el gobierno estatal consolidan un sistema de salud humano y preventivo.

“A nuestras parteras tradicionales, gracias. Estamos haciendo, a través de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud, un censo de nuestras parteras tradicionales para darles, a través del programa de Madres Autónomas, Mujeres Renacimiento, una tarjeta para que reciban un apoyo de tres mil pesos bimestrales en reconocimiento a esa gran labor que han hecho por muchos años. Nuestro Gobierno impulsa una transformación con rostro humano", indicó.

Para concluir, el Gobernador recordó que su administración seguirá trabajando en conjunto con el gobierno federal y destacó que de esa forma se mejorará el primer nivel de atención, así como el de segundo nivel en Tizimín, Valladolid, Ticul, Tecax, Peto y, muy pronto, en Izamal.

Además, señaló que en los meses de marzo y abril se entregará el nuevo hospital O’Horán, que será el más grande del sureste de México y de Centroamérica, lo cual se suma a la firma del convenio IMSS-Bienestar con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su turno, el secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz, comentó que estas Redes de Servicios de Salud integran la participación de la población y del personal de salud de manera colaborativa junto con el sector salud para impulsar la prevención y cuidado de la salud.

“Desde el Gobierno de México y la Secretaría de Salud, la salud se cuida en comunidad, con organización y corresponsabilidad, y también se cuida con respeto a la historia e identidad de los pueblos. Esto es lo que marcan las RISS: todos estos valores se vuelven muy importantes, y Yucatán está poniendo un ejemplo. Aquí, durante siglos, los cuidados ancestrales han sido heredados entre comunidades y familias. Yucatán tiene, además, una larga tradición del cuidado de la salud”, sostuvo.

Por otra parte, la secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), Judith Ortega Canto, dijo que con esta estrategia el Gobierno del Estado ha colocado a la salud como un eje estratégico del proyecto de transformación que impulsa el Renacimiento Maya, entendiendo que no puede haber desarrollo ni justicia social sin un sistema de salud fuerte, cercano y con enfoque territorial.

“La salud debe ser comprendida y vista siempre ligada al acceso a la alimentación, a la vivienda, a la educación, al empleo y al descanso. De ahí que otras secretarías y direcciones de Estado puedan ser partícipes en lo indispensable para lograr proteger la salud poblacional”, explicó.

En este evento participaron la secretaria de Salud del Estado de Campeche, Josefa Castillo Avendaño; la partera del municipio de Tzucacab, Aida Mul Rubio; la mujer participante de las Redes Integradas de Servicios de Salud RISS de la comisaría de Caucel, Lidia Dzul Sonda; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Erika Beatriz Torres López; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Yucatán, Alonso Sansores Rio; y el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán (Issste), Mario Hernán Alcocer Basto.

