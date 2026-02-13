Cae panista por disparar a personas

EL EXCANDIDATO a diputado, presentado ayer por las autoridades.

EL EXCANDIDATO a diputado local del PAN en Ciudad Juárez, Emanuel Abysaed Corral, fue detenido por amenazar y disparar con arma de fuego contra dos personas en la avenida Miguel de la Madrid.

De acuerdo con medios locales, el excandidato le cerró el paso a una camioneta Chevrolet S10 Max, color gris, con placas de Veracruz, mientras conducía su camioneta Ford King Ranch Super Duty, también gris, con placas de Chihuahua.

Al lugar arribaron los policías, luego de que las víctimas señalaron a Emanuel Abysaed de amenazarlos y dispararles con un arma de fuego.

Al inspeccionar la unidad afectada, los oficiales confirmaron la presencia de dos impactos de bala en la puerta trasera izquierda, así como abolladuras y raspones en la carrocería.

Corral Mendoza presentó una credencial que lo acredita como escolta, con permiso de portación vigente hasta junio de 2026, la cual fue consultada en la Plataforma Juárez, confirmándose su autenticidad y estatus activo.

Pese a la legalidad del porte, el uso del arma en los hechos descritos constituye la probable comisión de delitos, por lo que se procedió a su detención.

El excandidato militante del PAN, según sus redes sociales, tiene cercanía con la líder estatal albiazul, Daniela Álvarez.

Emanuel Abysaed Corral fue representante de la coalición Fuerza y Amor por México, agregado por el Partido Acción Nacional, pero perdió ante la representante de Morena, Magdalena Rentería.