Tras 5 años, Cruz Azul recupera la planta de Tula

TRABAJADORES de la cementera Cruz Azul, de la planta de Tula, en una protesta en la CDMX en agosto de 2022.

LA FISCALÍA General de Justicia del Estado de México llevó a cabo el cumplimiento de una orden judicial de restitución de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul en Ciudad Cooperativa, municipio de Tula, Hidalgo, lo que derivó en disturbios, disparos de armas de fuego e incluso en reportes de trabajadores lesionados y detenidos.

Después del operativo, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel, anunció que durante la madrugada de este jueves se dio cumplimiento a un mandato judicial para recuperar la planta, que “estuvo secuestrada por más de cinco años”, lo cual marca una “nueva etapa de diálogo”.

A través de un mensaje, el directivo de la cooperativa hizo un llamado a la paz, luego de que se reportaran enfrentamientos entre civiles y autoridades, así como personas lesionadas.

El Tip: LA PROCURADURÍA de Hidalgo informó que el movimiento registrado ayer al interior de la planta cementera de Tula correspondía a un operativo de restitución.

Por la tarde, se dio a conocer que 33 personas fueron detenidas en el operativo, de las cuales ​​31 son investigadas por desobediencia y resistencia de particulares, mientras que a dos se les imputa portación de arma de fuego prohibidas, luego de que les fueron aseguradas dos pistolas calibre .38. No se informó oficialmente sobre lesionados.

Velázquez Rangel añadió que los “verdaderos responsables” ya rinden cuentas ante la justicia y aseguró que se van a recuperar las fuentes de empleo.

“A pesar de que nuestra planta estuvo secuestrada por más de cinco años, juntos seguimos cosechando logros en todos los rubros, les invito a que sigamos trabajando unidos”, dijo.

33 personas detenidas en el operativo en Tula

Este episodio ocurre a raíz de un conflicto histórico por el control de la cooperativa entre el grupo ligado al exdirector Guillermo Billy Álvarez y el bloque opositor encabezado por Federico Sarabia.

Dicha confrontación inició hace más de cinco años y ha derivado en tomas violentas de la planta ocurridas en distintos momentos.