Detenciones tras ataque en Angelópolis demuestra cero tolerancia al crimen en Puebla: Alejandro Armenta

El gobierno de Puebla afirmó que actúa de manera contundente ante hechos delictivos, como el registrado el sábado 14 de febrero en inmediaciones del bar Sala de Despecho, en la zona de Angelópolis, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El mandatario destacó que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y con el operativo “Puebla Segura”, se atendió el ataque armado de inmediato y se logró la detención de los presuntos involucrados.

Armenta Mier puntualizó que se actúa sin omisión; además, resaltó que están en desarrollo las investigaciones para esclarecer el caso.

“Estamos revisando el hecho, es importante que se actúe conforme a derecho, no hay omisión y no hay tolerancia”, enfatizó.

Asimismo, informó que mantiene comunicación permanente con el sector empresarial, como con la presidenta de Coparmex, Beatriz Camacho, para coordinar acciones. “Sin duda, para nosotros, la pérdida de las personas es lamentable. Nuestra solidaridad a las familias”, expresó.

El gobierno de Puebla refrendó su compromiso con la protección y paz de las familias de toda la entidad en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y autoridades municipales.

