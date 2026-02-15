Ocupación hotelera en Guerrero supera el 82% por San Valentín 2026

Parejas disfrutan de las playas de Acapulco durante el fin de semana del 14 de febrero.

Con una ocupación hotelera general del 82.5% en todo el estado, Guerrero vivió un fin de semana del 14 de febrero con importante afluencia turística y significativa derrama económica, informó la Secretaría de Turismo del estado de Guerrero (Sectur).

La dependencia estatal destacó que estos resultados reflejan la confianza de visitantes nacionales y extranjeros, así como el fortalecimiento del sector, gracias a las acciones de promoción turística implementadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La Zona Dorada de Acapulco alcanzó su máximo nivel de ocupación en lo que va del año. ı Foto: Gobierno Guerrero

En este contexto, Acapulco registró una ocupación promedio de 82.1%, sobresaliendo la Zona Dorada con 94.6% gracias a su tradicional vida nocturna, playas emblemáticas y amplia oferta gastronómica; la Zona Diamante alcanzó 65.9%, consolidándose por su infraestructura moderna y experiencias exclusivas; mientras que la Bahía Histórica reportó 76.8%, manteniéndose como punto clave por su belleza natural y atractivo cultural.

Taxco se consolidó como el destino predilecto para el romance gracias a su arquitectura colonial. ı Foto: Gobierno Guerrero

Por su parte, Ixtapa alcanzó 87.0% de ocupación, reafirmando su posicionamiento como destino preferido por sus playas certificadas, desarrollos turísticos de primer nivel y ambiente familiar. En tanto, Zihuatanejo registró 73.6%, cautivando a visitantes con su encanto tradicional, su oferta gastronómica y su esencia de pueblo costero.

Eventos masivos en Mundo Imperial dinamizaron la actividad turística en la Zona Diamante. ı Foto: Gobierno Guerrero

En la región Norte, Taxco reportó 75.9% de ocupación, atrayendo a parejas y familias por su arquitectura colonial, tradición platera y atmósfera romántica. Finalmente, La Unión alcanzó 72.6%, posicionándose como una alternativa ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza y playas vírgenes.

La Secretaría de Turismo señaló que la oferta de cenas románticas, paquetes especiales y eventos musicales impulsó la movilidad económica durante el fin de semana, destacando la presentación de Amanda Miguel en Mundo Imperial, que atrajo a visitantes y fortaleció la actividad turística en el puerto.

