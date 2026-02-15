Impulsan derrama económica estatal

Ocupación hotelera en Guerrero supera el 82% por San Valentín 2026

Acapulco lidera la afluencia turística con picos del 94.6% en la Zona Dorada; la Sectur estatal atribuye el éxito a la oferta de eventos y promociones por San Valentín

Parejas disfrutan de las playas de Acapulco durante el fin de semana del 14 de febrero.
Parejas disfrutan de las playas de Acapulco durante el fin de semana del 14 de febrero. Foto: Gobierno Guerrero
Por:
La Razón Online

Con una ocupación hotelera general del 82.5% en todo el estado, Guerrero vivió un fin de semana del 14 de febrero con importante afluencia turística y significativa derrama económica, informó la Secretaría de Turismo del estado de Guerrero (Sectur).

La dependencia estatal destacó que estos resultados reflejan la confianza de visitantes nacionales y extranjeros, así como el fortalecimiento del sector, gracias a las acciones de promoción turística implementadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La Zona Dorada de Acapulco alcanzó su máximo nivel de ocupación en lo que va del año.
La Zona Dorada de Acapulco alcanzó su máximo nivel de ocupación en lo que va del año. ı Foto: Gobierno Guerrero

En este contexto, Acapulco registró una ocupación promedio de 82.1%, sobresaliendo la Zona Dorada con 94.6% gracias a su tradicional vida nocturna, playas emblemáticas y amplia oferta gastronómica; la Zona Diamante alcanzó 65.9%, consolidándose por su infraestructura moderna y experiencias exclusivas; mientras que la Bahía Histórica reportó 76.8%, manteniéndose como punto clave por su belleza natural y atractivo cultural.

TE RECOMENDAMOS:
Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, al tomar protesta como nueva edil de Uruapan el pasado 5 de noviembre.
Tras acusaciones de diputados locales

Grecia Quiroz acusa intento de ‘juicio político’: aunque me destituyan no pararán movimiento, afirma

Taxco se consolidó como el destino predilecto para el romance gracias a su arquitectura colonial.
Taxco se consolidó como el destino predilecto para el romance gracias a su arquitectura colonial. ı Foto: Gobierno Guerrero

Por su parte, Ixtapa alcanzó 87.0% de ocupación, reafirmando su posicionamiento como destino preferido por sus playas certificadas, desarrollos turísticos de primer nivel y ambiente familiar. En tanto, Zihuatanejo registró 73.6%, cautivando a visitantes con su encanto tradicional, su oferta gastronómica y su esencia de pueblo costero.

Eventos masivos en Mundo Imperial dinamizaron la actividad turística en la Zona Diamante.
Eventos masivos en Mundo Imperial dinamizaron la actividad turística en la Zona Diamante. ı Foto: Gobierno Guerrero

En la región Norte, Taxco reportó 75.9% de ocupación, atrayendo a parejas y familias por su arquitectura colonial, tradición platera y atmósfera romántica. Finalmente, La Unión alcanzó 72.6%, posicionándose como una alternativa ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza y playas vírgenes.

La Secretaría de Turismo señaló que la oferta de cenas románticas, paquetes especiales y eventos musicales impulsó la movilidad económica durante el fin de semana, destacando la presentación de Amanda Miguel en Mundo Imperial, que atrajo a visitantes y fortaleció la actividad turística en el puerto.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La gobernadora Mara Lezama supervisa la colocación de la última estructura del Puente Vehicular Nichupté.
Supervisa construcción

Puente Vehicular Nichupté queda totalmente unido y alcanza 94.2% de avance global: Mara Lezama