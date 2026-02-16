Más infraestructura y apoyos alimentarios acerca Ricardo Gallardo a Salinas

Confirmando el cambio que se vive y se siente, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante una intensa gira de trabajo por el municipio de Salinas de Hidalgo, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de las calles De La Paz y Nassau en la cabecera municipal, arrancó el camino Salinas–Peñón Blanco que beneficiará a 50 mil habitantes y entregó paquetes del Programa de Seguridad Alimentaria.

Con una multitud agradecida y en un ambiente de alegría, Ricardo Gallardo Cardona destacó que en San Luis Potosí se consolida el cambio, con becas alimentarias, renovando carreteras en las cuatro regiones, apoyos para las y los estudiantes e impulsando obras de alto impacto para un Potosí sin límites.

Ricardo Gallardo Cardona entregó el Programa de Seguridad Alimentaria, que amplió su tamaño con artículos de limpieza y productos de la canasta básica; además, puso al servicio de las familias las nuevas calles De La Paz y Nassau, con 9 mil 198 metros cuadrados de concreto hidráulico, 152 tomas hidrosanitarias e iluminación moderna, lo que mejora la vida de las y los habitantes.

TE RECOMENDAMOS: Información oficial Carnavales de Sinaloa generan más de mil 339 millones de pesos y atraen a 866 mil asistentes

En la localidad de Conejillo, en el altiplano potosino y con el apoyo de agroproductores de la zona, Ricardo Gallardo Cardona dio el banderazo de inicio de los trabajos de reconstrucción del camino Salinas–Peñón Blanco con una longitud de 18 kilómetros, una obra largamente solicitada, que permitirá reducir tiempos de traslado, facilitar el acceso a servicios básicos y fortalecer la actividad productiva de la zona, en beneficio de más de 50 mil habitantes y generando condiciones más justas para el desarrollo regional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR