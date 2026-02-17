5 mil estudiantes universitarios de Ecatepec recibirán becas para pasajes, anuncia Azucena Cisneros.

El gobierno de Ecatepec impulsa la permanencia escolar con el programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar, que resultó todo un éxito y este año otorgará becas de mil 250 pesos mensuales para pasajes a cinco mil alumnos de escuelas públicas y privadas.

En la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que la ayuda mensual para pasajes se incrementó de mil a mil 250 pesos mensuales y hasta el momento suman cuatro mil 840 estudiantes inscritos; el próximo 20 de febrero concluye el registro de permanencia y nuevo ingreso, hasta llegar a cinco mil beneficiarios.

La presidenta municipal aseguró que la beca evita que las y los jóvenes tengan que elegir entre trasladarse o alimentarse, contribuye a alejarlos de la delincuencia, fortalece la movilidad segura y promueve la conclusión de estudios universitarios en el municipio.

“Una joven me dijo que antes tenía que elegir entre pagar el transporte o comer para ir a la escuela. Y nosotros queremos que esa situación ya no se le presente a ningún joven en Ecatepec, porque la política social es una inversión para el presente y para el futuro”, dijo.

Afirmó que solo 13 por ciento de las y los jóvenes de Ecatepec concluye una carrera universitaria, por lo que es necesario romper esa inercia y tomar en cuenta que es heroico que diariamente se trasladen a la Ciudad de México y otros lugares lejanos para estudiar, por lo que requieren apoyo para no abandonar sus metas.

Pavel Flores, director de Bienestar de Ecatepec, detalló que “actualmente tenemos cuatro mil 840 beneficiarios inscritos en el programa y este año, por instrucción de la presidenta municipal, el apoyo aumentó a mil 250 pesos. A diferencia de otros programas, aquí las y los jóvenes retribuyen con actividades comunitarias, porque creemos en un apoyo que genera corresponsabilidad y fortalece el tejido social”.

✅ Hoy en #ConferenciaDePrensa anunciamos que el Programa de Apoyo para los pasajes de nuestros Jóvenes con Bienestar #Ecatepec ya cuenta con 4840 beneficiarios, de los cuales 52% son mujeres. También presentamos todas las acciones que realizamos desde la Dirección de Protección… pic.twitter.com/bSMe7385zq — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) February 17, 2026

Iván Ortiz, de 23 años de edad, alumno del sexto semestre de la licenciatura en Quiropráctica de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (Uneve), refirió que “a veces no se puede tener para todo”, pues también gasta en materiales y uniformes, por lo que necesita la ayuda.

Coincidió con él Monserrat Cruz Fernández, de 24 años y habitante de Fuentes de Aragón, estudiante de Ingeniería en Comunicación Multimedia de la Uneve: “mi mamá me da cierta cantidad de dinero (para el pasaje), pero no siempre me alcanza para toda la semana”.

Corina Dalai Esquina Lomelí, de la colonia Polígonos 2 y alumna de la misma institución, quien se registró para recibir la ayuda por primera vez, mencionó que en ocasiones los padres de familia no tienen los recursos necesarios y los jóvenes tienen que trabajar, pero descuidan la escuela, por lo que con este programa puede continuar sus estudios.

Esperanza Cruz Balderas, jefa del Departamento de Desarrollo Social y Comunitario de la Dirección de Bienestar, mencionó que los jóvenes realizan labor social de cuatro horas al mes en beneficio de la comunidad, como colaborar con la limpieza de sus colonias y parques, activación física o fomentar el cuidado de los animales de compañía, entre otras acciones.

Expresó que el año pasado cinco mil jóvenes recibieron la beca y el próximo 20 de febrero vence el plazo para registrarse para continuar con ella y de nuevo ingreso, por lo que los aspirantes deben cumplir los requisitos exigidos, como ser de Ecatepec y estudiar en universidades públicas o privadas, ubicadas dentro o fuera del municipio, y tener entre 18 y 29 años de edad, entre otros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR