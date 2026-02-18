Asesinan a joven frente a feligreses en iglesia de Puebla

Con ayuda de un perro, policías encuentran bajo un árbol a joven desaparecido en Toluca

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos la tarde del martes 17 de febrero de 2026 afuera de la capilla del Señor de la Misericordia, ubicada en la comunidad de Buena Vista, junta auxiliar de San Baltazar Tetela, al sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con reportes, la víctima fue identificada como Álvaro Meneses González, quien realizaba trabajos de pintura y mantenimiento en el templo cuando ocurrió la agresión. En el interior del inmueble religioso se desarrollaban actividades de catecismo, por lo que había menores de edad y feligreses en el lugar, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:40 horas. Testigos señalaron que un hombre llegó a bordo de un automóvil color gris, descendió de la unidad y, sin mediar palabra, disparó directamente contra el joven en repetidas ocasiones. Tras la agresión, el responsable huyó del sitio en el mismo vehículo.

TE RECOMENDAMOS: Acciones de seguridad Marina y AMIC aseguran narcóticos y vehículo robado en Sonora

Vecinos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia; sin embargo, paramédicos confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales debido a las heridas producidas por arma de fuego. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició la carpeta de investigación correspondiente.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Puebla, FElis Pallares Miranda, informó que, por la forma en que se cometió el crimen, el joven murió por disparos de arma de fuego.

Por su parte, peritos ministeriales realizaron las diligencias de levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos, además de iniciar la revisión de cámaras de vigilancia para identificar la ruta de escape del agresor.

Asimismo, la Arquidiócesis de Puebla condenó el homicidio y lamentó los hechos ocurridos en un espacio religioso. Asimismo, anunció el cierre temporal de la capilla y la realización de un acto de desagravio antes de reanudar las actividades litúrgicas.

COMUNICADO| Sobre los acontecimientos violentos en una capilla de la

Arquidiócesis de Puebla pic.twitter.com/Gzywctw5Ss — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) February 18, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente el móvil del asesinato. Las investigaciones continúan para ubicar al responsable y esclarecer las circunstancias del homicidio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL