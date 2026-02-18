Campeche tiene déficit de 27.8% en número de policías requerido

En 2024, la entidad contó con mil 454 elementos policiales estatales adscritos a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), resultando 1.3 elementos por cada mil habitantes

A pesar de que los homicidios van en aumento en la entidad, Campeche sigue estando muy por debajo de los parámetros aceptables en el indicador del número de policías por cada mil habitantes.

EL DATO: LOS RECURSOS federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2024, por concepto del FASP al Gobierno de Campeche, fueron por 226 millones 157.3 miles de pesos.

El anterior resultado quedó manifiesto en la tercera entrega del informe de resultado de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024, divulgada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual consigna además, en lo correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que “no se realizó la compra de armas y municiones en la entidad, con los recursos del FASP 2024”.

En el informe se menciona que con los recursos del FASP 2024 se adquirió equipo de comunicación y telecomunicación, 35 camionetas pick up, 21 vehículos tipo sedán, 6 vehículos RAM Tradesman, vestuario y uniformes, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, licencias informáticas intelectuales y materiales, accesorios y suministros de laboratorio, equipo médico y de laboratorio.

La ASF destacó que el estado de Campeche cumplió parcialmente con los objetivos del FASP 2024, de acuerdo con lo siguiente: De la muestra revisada, se observó que, al 31 de diciembre de 2024, la entidad no devengó ni pagó recursos por 70 millones 911.6 miles de pesos, que representaron el 31.4 por ciento de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2025, de los recursos comprometidos no devengó ni pagó recursos por 9 millones 590.4 miles de pesos, que representaron el 4.3 por ciento de los recursos transferidos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

La ASF determinó que el Gobierno del Estado de Campeche no aplicó la totalidad de los recursos en los objetivos del FASP 2024, debido a que reintegró a la Tesofe los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2024 y los recursos no pagados al 31 de marzo de 2025.

Por lo anterior, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas y, para tal efecto, integró el expediente número INV/DGIA/ASF/541-FASP8/69/2025.

VAIVENES EN DELITOS. El informe del ente fiscalizador federal establece que, de acuerdo con el Gobierno de Campeche, los homicidios disminuyeron 8.8 por ciento en 2024 en relación con 2023; sin embargo, la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) consigna que, para el año siguiente, el 2025, este indicador neurálgico en los índices delictivos dio un salto de 12 por ciento al alza, al pasar de 108 homicidios cometidos en 2024 a 121 el año posterior.

De igual forma, el Gobierno de Campeche informó que los feminicidios tuvieron una reducción de 50 por ciento, al comparar el 2023 con el 2024, sin embargo, en el 2025, según cifras del SESNSP, se registró un aumento de 83 por ciento, toda vez que los casos pasaron de 6 en el 2024 a 11 en el 2025.

Finalmente, la ASF determinó que el Gobierno del Estado de Campeche no destinó recursos federales del FASP 2024 para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; asimismo, no realizó obras por administración directa con cargo a los recursos del fondo.