Evelyn Salgado llama a mujeres y a adultos mayores a registrarse en programas de Bienestar; esta es la fecha límite

Evelyn Salgado llama a mujeres y a adultos mayores a registrarse en programas de Bienestar.

Con el objetivo de que nadie quede fuera de los programas de Bienestar del Gobierno de México en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, junto al delegado de los Programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, llamó a mujeres de 60 años y a personas adultas mayores de 65 años y más, a inscribirse a los programas Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de fortalecer los alcances de la política social en la entidad.

Agregó que en Guerrero, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores beneficia a más de 408 mil 680 guerrerenses de 65 años y más, quienes reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, con una inversión anual superior a 2 mil 533 millones de pesos.

¿Cuál es la fecha límite para el registro?

En una transmisión en vivo, la mandataria estatal señaló que las incorporaciones iniciaron el 16 de febrero y terminarán el 22 de febrero, a través de módulos instalados en los 85 municipios del estado.

TE RECOMENDAMOS: Firman convenio Américo Villarreal y Marcelo Ebrard impulsan Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira

Estos son los requisitos

Para incorporarse, las y los interesados deberán presentar INE vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número telefónico. Cabe destacar que el trámite es totalmente gratuito y se realiza de manera directa, sin intermediarios.

“Que nadie se quede fuera”

En tanto, el programa Mujeres Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales. “En Guerrero, más de 82 mil mujeres son beneficiadas, con una inversión superior a 256 millones de pesos cada bimestre, lo que representa más de mil 538 millones de pesos al año”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado.

Las autoridades estatales y federales subrayaron que estos programas generan bienestar en las familias y representan un reconocimiento al esfuerzo de mujeres y adultos mayores que han sostenido hogares completos.

El delegado de los programas sociales para el Bienestar, Iván Hernández Díaz reconoció el impulso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para cumplir la meta, que es clara: “Que nadie se quede fuera de los programas para el Bienestar“.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR