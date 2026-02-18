Gobierno de SLP registra cero observaciones en Auditoría a su Cuenta Pública 2024

Con políticas administrativas eficientes impulsadas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, no presentó ninguna observación en las 18 revisiones que la Auditoría Superior de la Federación aplicó a la cuenta pública estatal 2024.

De acuerdo al último informe financiero de la Cuenta Pública 2024, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la H. Cámara de Diputados este 17 de febrero del 2026, se aplicaron 18 auditorías a la administración pública estatal de San Luis Potosí, abarcando un 90 por ciento del monto programado para dicho ejercicio fiscal, determinando que el Ejecutivo no presenta observaciones en el manejo general de los recursos auditados.

Al respecto, el titular de la Contraloría General del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, puntualizó que este resultado refleja el adecuado cumplimiento normativo, la disciplina financiera y la correcta aplicación del gasto público instruidas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para garantizar que las arcas públicas sean utilizadas en beneficio de todas las familias potosinas de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Explicó que este resultado positivo que brinda confianza ciudadana en su gobierno estatal corresponde a la Tercera Entrega de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, la cual incluye auditorías relacionadas con el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: el Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) y al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).

Finalmente, Aguiñaga Muñiz expresó que en San Luis Potosí se refrenda el compromiso de la administración estatal con la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto ejercicio de los recursos públicos. “El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona dejó claro su interés y su compromiso con los órganos fiscalizadores federales, como parte del cambio que se vive en el uso correcto de los recursos públicos”, finalizó.

