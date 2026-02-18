Incendio en pastizal cerca de Galerías Atizapán moviliza a bomberos y cuerpos de emergencia

Un incendio registrado la tarde de este miércoles en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, consume un pastizal en inmediaciones del complejo comercial Galerías de Atizapán.

Bomberos de Atizapán, así como servicios de emergencia de los municipios vecinos de Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, laboran en el lugar para sofocar el fuego, que inició alrededor de las 14:00 horas.

🚨Elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de SAPASA laboran en las inmediaciones de Lomas de Atizapán para controlar el incendio registrado la tarde de este miércoles. pic.twitter.com/uWMdE6Q2Df — Gobierno de Atizapán de Zaragoza (@GobAtizapan) February 18, 2026

El incendio afectó un prado seco ubicado entre las avenidas Adolfo Ruiz Cortínez y Jorge Jiménez Cantú, que colindan con la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Lomas de Atizapán.

A los trabajos de mitigación se sumaron pipas y camiones tipo Vactor del organismo de agua municipal, SAPASA, así como personal de Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y de la Secretaría de Marina.

Hacia las 19:30 horas, el presidente municipal de Atizapán, Pedro Rodríguez Villegas, informó que continuaba “el trabajo firme y coordinado” de los cuerpos de emergencia locales, estatales y federales, a los que reconoció “su entrega, coordinación y compromiso para proteger a las familias”.

