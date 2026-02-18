Se intoxican con tamales 7 niños; hallan fentanilo

ASPECTO de un puesto de venta de tamales, en imagen de archivo.

SIETE NIÑOS ingresaron de emergencia al Hospital General de Huauchinango, Puebla, debido a una intoxicación grave tras consumir tamales.

Tras realizarles exámenes toxicológicos, los médicos confirmaron que una de las víctimas, de apenas 10 años, resultó positiva a fentanilo.

De acuerdo con los familiares de los menores, la mañana del 14 de febrero, en la colonia El Potro, los niños ingirieron los alimentos alrededor de las 8:00 horas en un puesto ubicado en la Primera Cerrada de dicha zona.

TE RECOMENDAMOS: Aseguran que la Barredora atacó el bar en Puebla La Barredora atacó bar en Puebla

Relataron que, posteriormente, los niños comenzaron a manifestar síntomas de desorientación, vómito, deshidratación severa y, en el caso de una de ellos, experimentó convulsiones.

EL TIP: EL FENTANILO es un opioide sintético de alta potencia, cuyo consumo en menores de edad puede provocar paros respiratorios o daños cerebrales, incluso en dosis mínimas.

Al llegar al hospital, el personal médico activó el protocolo de emergencia, conocido como código naranja, luego de que los menores llegaran en mal estado. Entre los afectados hay niñas y niños de dos, cinco, seis, ocho, nueve, 10 y 11 años.

El caso de la menor de 10 años fue el que generó mayor preocupación, ya que además de la sintomatología común, presentó convulsiones y permanece bajo estricta vigilancia hospitalaria. Mientras tanto, los otros seis menores ya recibieron alta médica y continúan bajo observación en casa.

De acuerdo con medios locales, el propietario del puesto acudió voluntariamente al hospital para conocer el estado de salud de los infantes, aunque hasta el momento no existen detenciones ni imputaciones formales.

Sobre este caso, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que inició una investigación y ya se realizó el análisis científico para confirmar si el fentanilo estaba presente en la masa o el relleno de los tamales.

6 Menores fueron dados de alta tras la intoxicación

Al mismo tiempo, la Jurisdicción Sanitaria de Huauchinango analiza muestras de los alimentos para descartar contaminación durante la preparación, distribución o venta.