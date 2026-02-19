Hay dos muertos

Fiscalía de Guerrero investiga ataque armado contra unidad de transporte público ocurrido en Acapulco

Elementos de la Fiscalía de Guerrero se encuentran en el lugar para realizar las primeras diligencias; abren una carpeta de investigación

La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el ataque armado contra unidad del transporte público ocurrido en la colonia Chinameca, en el municipio de Acapulco de Juárez.

El hecho de violencia dejó un saldo de un adulto y dos menores lesionados por disparo de arma de fuego. Posteriormente, se informó que el adulto y una menor perdieron la vida.

En tanto, la persona que continúa con vida se encontraba en un hospital para su atención médica.

Derivado del reporte recibido, personal de la Fiscalía de Guerrero acudió al lugar para realizar las primeras diligencias ministeriales, así como el procesamiento del sitio que permitan obtener datos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los probables responsables.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero continuará con las investigaciones y proporcionará información oficial conforme lo permitan las diligencias, con estricto apego al debido proceso”, indicó la institución.

