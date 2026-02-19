Seguridad de Guanajuato aprehende a autor material de ataque en Loma de Flores, Salamanca

En una acción interinstitucional coordinada, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) lograron la detención de tres personas más relacionadas con los hechos ocurridos en la comunidad Loma de Flores, Salamanca, el 25 de enero pasado, incluyendo al presunto líder de la célula que materialmente realizó el ataque contra civiles en un campo de futbol.

En el operativo realizado la tarde-noche de este miércoles en la comunidad Cerrito de las Yerbas, Villagrán, participaron integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, y las FSPE de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

La detención fue producto de una acción estratégica coordinada derivada de tareas de inteligencia e investigación, y se ejecutó sin realizar un solo disparo.

Tras las operaciones conjuntas se logró la detención de Moisés “N”, identificado como presunto líder de una célula con operaciones en los municipios de Salamanca, Irapuato, Celaya y localidades aledañas.

De acuerdo con las investigaciones, esta persona sería el probable autor material del ataque armado en la comunidad Loma de Flores.

En el lugar, en el que también se aseguraron armas, droga y equipo táctico, se detuvo a Jorge Gabriel “N” y Margarita “N”, ambas personas son señaladas de presuntamente facilitar la logística del ataque y la huida del grupo de criminales.

Las personas detenidas, junto con las armas, droga y equipo táctico, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que encabezará los trabajos de procuración de justicia y garantizando la reparación del daño a las víctimas y sus familiares.

En estos esfuerzos de construcción de paz, la Secretaría de Seguridad y Paz reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089.

Una de los principales instrucciones de nuestra gobernadora @LibiaDennise es que en Guanajuato no habrá impunidad.

Hoy quiero anunciar que en una acción coordinada con autoridades federales y estatales, nuestras @FSPE_Gto lograron la captura del presunto líder de la célula que… pic.twitter.com/XJ7hJThpyw — Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) February 19, 2026

