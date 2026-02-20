Combaten fuerte incendio en Jardines del Recuerdo, en Tlalnepantla, Edomex | VIDEOS

Un fuerte incendio se registró este viernes en Jardines del Recuerdo, en Tlalnepantla, en el Estado de México.

Al lugar acudieron Bomberos y elementos de Protección Civil de Tlalnepantla para combatir el siniestro.

“Personal de PC y Bomberos de Nuestra Ciudad, combaten un incendio registrado en Jardines del Recuerdo, actuando con rapidez, disciplina y coraje para salvaguardar a la comunidad”, informó el gobierno local en la red social X.

En videos que circulan en redes sociales se pudo ver la magnitud del siniestro, el cual generó grandes columnas de humo.

Personal de @PCTlalne y Bomberos de #NuestraCiudad, combaten un incendio registrado en Jardines del Recuerdo, actuando con rapidez, disciplina y coraje para salvaguardar a la comunidad.



Su labor no es rutina: es vocación de servicio.

￼ pic.twitter.com/jDH6efvngu — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) February 21, 2026

Hasta el momento, no se ha dado a conocer alguna cifra de personas heridas o fallecidas. Tampoco se han revelado las posibles causas del siniestro que alertó a los vecinos de Tlalnepantla.

‼️ASÍ EL INCENDIO DE LA SIERRA DE GUADALUPE #TLALNEPANTLA‼️



🚨bomberos y elementos de protección civil trabajan para sofocar las llamas que consumen el único pulmón del Valle de México.



🚨las llamas se originaron desde distintos puntos, la blanca, jardines del recuerdo y Santa… pic.twitter.com/YDm40fSVfq — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FernandoCruzFr7) February 21, 2026

Posteriormente, se anunció que el incendio fue sofocado en su totalidad el incendio de pastizales, descartando afectaciones a la población.

“Elementos de @PCTlalne sofocaron en su totalidad un incendio de pasto en Jardines del Recuerdo”, indicó el gobierno del municipio.

🚒🔥 Elementos de @PCTlalne sofocaron en su totalidad un incendio de pasto en Jardines del Recuerdo.



La rápida intervención evitó riesgos para #NuestraCiudad y el entorno.



Bomberos: 55 55 65 36 38



Protección Civil: 55 53 90 65 48 pic.twitter.com/VFhYbyfeSq — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) February 21, 2026

JVR