Dos muertos por ataque que dejó 8 niños heridos

UN HOMBRE de 24 años identificado como Giovanni murió en el Hospital General de León, con lo cual suman dos personas fallecidas luego del ataque armado ocurrido el martes en un parque del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que dejó a ocho niños heridos.

Todos los menores, de acuerdo con reportes locales, ya fueron dados de alta y solamente continúa en el hospital un joven de 23 años que se encuentra grave.

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que el lesionado recibe atención especializada de parte de personal de salud, luego de que sufriera heridas graves.

Agregó que fueron dados de alta un adolescente de 15 años; dos niñas de 14 y 11; dos niños de 9 y 8; un niño de 5; un adolescente de 16, y un niño de 11 años de edad, los cuales no han requerido alguna intervención médica “extraordinaria”.

El Tip: GIOVANNI era tío de un adolescente de 14 años asesinado el 1 de enero de 2025 en un restaurante en el mismo municipio, en un ataque armado contra los clientes.

La Secretaría de Salud mencionó que también ofrece atención psicológica a los menores lesionados y a sus familias.

De acuerdo con los testigos, hombres armados dispararon a mansalva contra un grupo de personas y niños que convivían en el parque vecinal. Tras la agresión armada, los responsables huyeron del lugar, mientras los vecinos y familiares de los lesionados trasladaban a los heridos a hospitales cercanos.

8 menores lesionados fueron ya dados de alta

Testigos relataron que las ráfagas de fuego impactaron no sólo a las personas, sino que dieron en las bardas y fachadas de viviendas cercanas, por lo que varios casquillos quedaron sobre el parque y sus alrededores.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, condenó el hecho y aseguró que no se debe normalizar la violencia, y mucho menos cuando vulnera a “nuestra niñez”.

Tras el ataque armado, el presidente municipal, Toño Marún, dijo que este hecho “no quedará impune” y se van a fortalecer las acciones operativas, las vigilancias y la coordinación interinstitucional, pues la seguridad será una prioridad absoluta.