Gana alcaldesa batalla legal al senador Noroña

El senador Gerardo Fernández Noroña en conferencia en el Senado, en imagen de archivo.

EN UN REVÉS político contra Gerardo Fernández Noroña, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dictó medidas cautelares contra el senador morenista y le ordenó editar o suprimir, en un plazo de 24 horas, fragmentos específicos de transmisiones difundidas en su canal de YouTube, al considerar que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García.

10 detenidos van por el caso de asesinato de Carlos Manzo

La resolución del IEM señala que, una vez notificado formalmente, el senador deberá realizar la edición y/o supresión de los segmentos señalados y acreditar el cumplimiento ante el instituto dentro de las 24 horas siguientes; en caso de que técnicamente no sea posible editar el material, se deberá proceder a la eliminación total de los videos.

El IEM también le ordenó abstenerse de realizar, por sí o por interpósita persona, actos de molestia, hostigamiento o intimidación contra la funcionaria municipal, mientras se resuelve el fondo del procedimiento especial sancionador.

TE RECOMENDAMOS: Continúa grave en hospital joven de 23 años Dos muertos por ataque que dejó 8 niños heridos

Los dichos por los cuales el IEM sancionó a Noroña son en los que acusó a Grecia Quiroz de “fascista y ambiciosa” en noviembre pasado.

Antes de que se cumpliera el plazo, el senador borró los videos señalados, pero negó que sus declaraciones constituyan hostigamiento o intimidación, o que haya realizado publicaciones que denigraran la condición de mujer de la presidenta municipal.