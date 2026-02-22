Alcaldesa de Uruapan activa protocolos de seguridad tras muerte de ‘El Mencho’

Hay coordinación permanente con las autoridades estatales y federales

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, hizo un llamado a la población para seguir los protocolos de seguridad a raíz de los disturbios generados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y pidió a las familias mantener la calma.

A través de sus redes sociales, Grecia Quiroz informó que se mantiene en coordinación permanente con las autoridades estatales y federales para atender la situación y proteger a las familias.

“En este momento atraviesa el país una situación delicada derivada de hechos de violencia registrados en distintos puntos de la región, incluyendo la quema de vehículos en diversas zonas”, se lee en su publicación.

Como medida de seguridad, la alcaldesa Grecia Quiroz pidió resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso, evitar salir si no es estrictamente necesario, no transitar por vialidades donde se reporten incidentes e informarse a través de los canales oficiales únicamente.

“Les pido mantener la calma. Estamos trabajando con firmeza y responsabilidad. Nuestra prioridad absoluta es salvaguardar la integridad de cada familia. No bajaremos la guardia”, concluye en su comunicado.

