Bloqueos se extienden por al menos ocho estados; sigue coordinación con Gobierno federal

Bloqueos se registraron en al menos ocho estados de México este domingo.

Al corte del mediodía de este domingo, los bloqueos iniciados en Jalisco tras un operativo federal se extendieron a al menos otras siete entidades, que han reforzado sus dispositivos de seguridad en favor de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En redes sociales circularon imágenes y videos que muestran vehículos incendiados, camiones atravesados y barricadas improvisadas en accesos estratégicos. En algunos casos se reportaron detonaciones y presencia de convoyes armados, lo que elevó el nivel de alerta en las entidades afectadas.

Los bloqueos impactaron rutas clave de comunicación, generando cierres preventivos, suspensión temporal de servicios y fuerte presencia de corporaciones de seguridad.

Gobiernos estatales y autoridades federales reforzaron la coordinación interinstitucional para restablecer la movilidad y garantizar la seguridad de la población en los ocho estados involucrados.

Al respecto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que “los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas”, pero aseguró que se mantiene la coordinación estatal y federal.

Lemus Navarro destacó que “en unos momentos la Federación dará información oficial sobre los acontecimientos”.

Continuamos en Código Rojo, reiteramos la recomendación de evitar salir de sus hogares, los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas; en unos momentos la Federación dará información oficial sobre los acontecimientos. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

El mismo gobernador de Jalisco fue quien informó que los bloqueos en estos estados respondieron a un operativo federal, el cual, posteriormente, se vinculó con el abatimiento del líder criminal Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Pablo Lemus, desde temprano, informó que ordenó la instalación de una mesa de paz entre los tres órdenes de gobierno.

Otros gobernadores, al darse a conocer que los bloqueos se habían expandido a sus entidades, emitieron declaraciones similares.

Mantenemos un seguimiento permanente de la situación en todo el estado, en estrecha coordinación con la Secretaría de Gobierno, la @FiscaliaMich y la Guardia Civil. Esta última se encuentra en alerta máxima, operando junto a la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina a través… pic.twitter.com/lcSpUcj6WB — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) February 22, 2026

Fue el caso de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, quien desplegó un operativo permanente en el estado, en colaboración con autoridades federales, ante la presencia de bloqueos.

Se mantiene un operativo de blindaje y monitoreo aéreo permanente para garantizar la seguridad de la capital, ante las reacciones registradas tras un operativo federal realizado en Jalisco Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán



En el mismo sentido lo informó la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, la cual destacó que, si bien se registraron bloqueos en su territorio, estos “han sido atendidos y controlados en la mayoría de municipios”.

En Guanajuato los eventos registrados han sido atendidos y controlados en la mayoría de los municipios. Al momento, no se reportan vialidades cerradas y la circulación se mantiene con normalidad.



Las corporaciones de seguridad continúan desplegadas en coordinación con… pic.twitter.com/1MNsWTJRv4 — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) February 22, 2026

Las corporaciones de seguridad continúan desplegadas en coordinación con autoridades federales y municipales para mantener el orden y garantizar la tranquilidad de la población Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato



