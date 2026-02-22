Ecatepec aprueba Presupuesto 2026: Destinan 1,232 mdp a obra pública y reducen burocracia

Integrantes del Cabildo de Ecatepec respaldan el incremento del 85% en recursos destinados a obras y servicios públicos.

El Cabildo de Ecatepec aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2026 con un monto de siete mil 569 millones de pesos, de los cuales mil 232 millones serán para obra pública, lo que representa un 85 por ciento más que el año pasado, cuando se asignaron 661 millones a este rubro.

“Este presupuesto muestra muy claramente cuál es la posición del gobierno municipal en este momento y es, por supuesto, de austeridad, que está dirigido cada día más a obras públicas y acciones, y menos en burocracia”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

El Gobierno de Ecatepec prioriza la austeridad con un ahorro de 430 millones de pesos en el capítulo de servicios personales. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Durante la segunda sesión extraordinaria de este año, el Cabildo aprobó por mayoría el presupuesto, cuyo aumento para obras es de 570 millones y también presenta un ahorro de 430 millones en sueldos, en un hecho calificado como histórico y transparente.

“En este momento vuelvo a comprometer que lo que cuidamos es el tema de la honestidad, de la austeridad y del compromiso de seguir trabajando a favor del pueblo de Ecatepec”, insistió la mandataria.

La alcaldesa Azucena Cisneros encabeza la sesión de Cabildo donde se aprobó el presupuesto histórico para infraestructura. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Alejandro Hernández Aguilar, tesorero municipal, durante la sesión aclaró dudas a los integrantes del cuerpo edilicio sobre el presupuesto, cuyo monto exacto aprobado es de 7,569,916,211 pesos.

Mencionó que incrementaron los recursos para obra pública, que por primera vez rebasan los mil millones de pesos, pues en 2025 destinaron 661 millones y, a través de reconducciones financieras, ejercieron finalmente 729 millones, en tanto que para este año autorizaron 1,232,451,841 pesos.

Sesión extraordinaria de Cabildo marca un hito financiero para Ecatepec al superar los mil millones de pesos para obra pública. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Durante la sesión, varios ediles coincidieron en que se favorece a la población más vulnerable, sobre todo en rubros de alumbrado y seguridad pública.

La regidora Oliva Salinas Tello mencionó que el nuevo presupuesto será destinado a la construcción de cárcamos, pavimentación, rehabilitación de redes de agua potable, remozamiento de áreas verdes y obra pública en general.

Por su parte, la regidora María del Rocío Chávez Márquez expresó que se fortalece la infraestructura municipal y se atiende a comunidades como Luis Donaldo Colosio, Golondrinas, Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos y la Quinta Zona, entre muchas otras.