Edomex refuerza seguridad tras disturbios en Jalisco y suspende clases en 14 municipios

El Gobierno del Estado de México informó que mantendrá un despliegue operativo permanente en los 125 municipios de la entidad, luego de los disturbios registrados este domingo en Jalisco, y anunció la suspensión de actividades escolares en 14 demarcaciones como medida preventiva.

En una tarjeta informativa de la Mesa para la Paz, la administración estatal precisó que hasta el momento no se tiene registro de personas lesionadas en territorio mexiquense relacionadas con los acontecimientos ocurridos en Jalisco tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México señaló que el despliegue estratégico busca garantizar atención inmediata ante cualquier incidente y llamó a la población a mantener la calma e informarse únicamente a través de canales oficiales.

TE RECOMENDAMOS: En todos los niveles educativos Por seguridad paran clases en 10 estados

Los municipios que no tendrán clases este 23 de febrero son:

Axapusco

Huehuetoca

Donato Guerra

San José del Rincón

Jilotepec

San Antonio la Isla

Villa de Allende

Xonacatlán

Polotitlán

Tultitlán

Tecámac

Coacalco

Chalco

Hueypoxtla

La dependencia educativa estatal puntualizó que la medida tiene como objetivo privilegiar la seguridad de las y los estudiantes, y aclaró que quienes, por razones de traslado o seguridad, decidan no asistir a clases podrán justificar su inasistencia conforme a los lineamientos internos de cada institución.

Asimismo, indicó que mantiene comunicación permanente con autoridades federales y reiteró el llamado a madres, padres, tutores y alumnado a mantenerse informados por medios oficiales .

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que no ha recibido denuncias de personas desaparecidas que pudieran estar relacionadas con los disturbios.

Los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec continúan con vigilancia permanente en coordinación con los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con el reporte oficial, por los hechos registrados este 22 de febrero en el Estado de México no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr