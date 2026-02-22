Guanajuato mantiene vigilancia tras bloqueos carreteros; reporta saldo blanco y 18 detenidos

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que se mantiene la vigilancia permanente en carreteras y municipios de la entidad, luego de bloqueos y hechos violentos registrados tras el operativo federal en el vecino estado de Jalisco, que terminó con la muerte del narcotraficante Nemecio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Desde las instalaciones de Sistema Estatal C5i, la mandataria estatal aseguró que la situación se encuentra bajo control, ya sin afectaciones en las vías de comunicación y con saldo blando pese a 55 incidentes registrados en 23 municipios.

En un mensaje en video, señaló que el Grupo de Inteligencia Operativa continúa en sesión permanente para coordinar las acciones de seguridad.

TE RECOMENDAMOS: En toda la entidad Suspensen clases y actividades culturales en Querétaro este 23 de febrero

“Los hechos registrados en nuestro estado (…) están controlados”, afirmó, al descartar riesgos al circular en todas las carreteras estatales y federales, que se encuentran abiertas y “bajo vigilancia permanente de fuerzas estatales y federales".

El despliegue de seguridad de corporaciones federales, estatales y municipales permitió la detención de al menos 18 personas en distintos puntos del estado, quienes fueron puestas a disposición tanto de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato como de la Fiscalía General de la República (FGR).

García Muñoz Ledo destacó que la actuación de las autoridades evitó al menos seis incidentes. Asimismo, informó que el Aeropuerto Internacional del Bajío opera con normalidad y negó incidentes en centros penitenciarios o toques de queda. .

Asimismo, alertó sobre la difusión de información falsa en redes sociales, incluyendo imágenes manipuladas o generadas con inteligencia artificial. Por ello, llamó a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales, entre ellos los de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

Como medida preventiva, se anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos para este lunes 23 de febrero. Las actividades se reanudarán el martes 24 de febrero.

Les comparto este mensaje con total transparencia sobre los acontecimientos de hoy.



Con más firmeza que nunca, seguimos trabajando para proteger a las familias de Guanajuato. pic.twitter.com/hG5NrjBioO — Libia Dennise (@LibiaDennise) February 22, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr