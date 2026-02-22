Suman 25 personas detenidas tras operativo contra ‘El Mencho’ en Jalisco

Vehículos quemados tras operativo que derivó en la muerte de "El Mencho".

Al menos 25 personas han sido detenidas en Jalisco tras los disturbios registrados este 22 de febrero a partir del operativo en el municipio de Tapalpa que terminó con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el gobierno de Jalisco, 11 detenidos estarían directamente relacionados con bloqueos carreteros, quema de vehículos, afectaciones a negocios y otros violentos hechos registrados en distintos puntos de Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, entre otros municipios del interior.

En tanto, otras 14 personas fueron detenidas por su presunta participación en actos de saqueo o rapiña .

De acuerdo con el gobierno estatal, el transporte público comenzó a reanudar operaciones a partir de las 15:00 horas y, aunque persiste la suspensión temporal en algunos puntos para garantizar la seguridad de usuarios y operadores, se espera que las rutas normalicen el servicio en las próximas horas .

En tanto, por decisión de las aerolíneas, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta canceló las mayoría de operaciones nacionales y todas las internacionales , mientras la terminal se encuentra bajo resguardo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En su recuento de los daños, detalló que se registraron afectaciones en 22 sucursales del Banco del Bienestar, así como en las instalaciones del SAT en Puerto Vallarta y daños o saqueos en 81 tiendas de conveniencia OXXO en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán y la región Altos Sur.

Por separado, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) determinó suspender las clases presenciales para este lunes 23 de febrero en todos los planteles de educación básica, media superior y superior, tanto en planteles públicos como privados.

El gobierno de Jalisco mantiene coordinación con autoridades federales y municipales, luego de que los violentos hechos se replicaron en entidades vecinas como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Zacatecas.

Desde el primer minuto del operativo implementado este domingo por las autoridades federales en Tapalpa, hemos mantenido una coordinación y colaboración constante con los tres órdenes de Gobierno.



Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares… pic.twitter.com/Fopv6ZjKz3 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 23, 2026

Como medida preventiva, las autoridades recomiendan a la población:

No acercarse y evitar circular por puntos con bloqueos o vehículos incendiados

Permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales

Atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales, y evitar difundir información que no esté confirmada

Reportar emergencias al 911

En el caso de Puerto Vallarta, se recomienda a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso

