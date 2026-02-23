Carnavales de Sinaloa potencializan su tradición, historia, economía y actividad turística

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa, y el gobernador Rubén Rocha Moya presentan cifras positivas de las fiestas sinaloenses.

En Sinaloa, los Carnavales potencializan su tradición, historia, economía y actividad turística, aseguró la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna.

Durante su participación en la conferencia Semanera de este lunes junto al gobernador Rubén Rocha Moya, la funcionaria estatal resaltó que los Carnavales de Mazatlán, Topolobampo, Guamúchil, Mocorito y Pericos han convocado a miles de personas, tanto locales como turistas, en las últimas semanas.

Con 14 carnavales programados para este año, Sinaloa consolida su oferta de turismo cultural y tradicional, destaca Gobernador. ı Foto: Gobierno Sinaloa

“El Carnaval Internacional de Mazatlán. ¡Arriba la Tambora! con excelentes resultados que cerramos, en coordinación con el Ayuntamiento de Mazatlán y con todo el apoyo de nuestro gobernador, tuvimos un 88 por ciento de ocupación hotelera -del 12 al 17 de febrero-, esto corresponde a 157,340 turistas, que dejaron más de mil 111 millones de pesos de derrama económica en turistas; y una asistencia general durante los seis días de Carnaval de un millón 300 mil asistentes y de más de mil 582 millones de pesos de derrama económica”, afirmó.

Sosa Osuna destacó que en Topolobampo, que tuvo su Carnaval del 19 al 22 de febrero, se tuvo una ocupación hotelera del 95 por ciento, correspondiente a 9,063 turistas y 45 mil asistentes en general, con una derrama económica total de 18 millones de pesos.

En Mocorito, Pueblo Mágico, que realiza su Carnaval del 20 al 24 de febrero, se tienen a la fecha 31 mil visitantes y 12.4 millones de pesos en derrama económica; en Salvador Alvarado, Guamúchil, la asistencia total del 12 al 17 de febrero fue de 272,500 personas, con una derrama económica de 50 millones de pesos y en Pericos, del 14 al 17 de febrero, fueron 26 mil asistentes, con una derrama económica de 5.8 millones de pesos.

Sosa Osuna resaltó también que los cruceros turísticos siguen arribando a Sinaloa; el sábado llegó el Zuiderdam a Topolobampo con 1,863 pasajeros y 784 tripulantes y el domingo hizo lo propio en el puerto de Mazatlán, dinamizando de forma importante la actividad turística.

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 congregó a más de un millón de asistentes en el puerto. ı Foto: Gobierno Sinaloa

“En Mazatlán, en el resto del mes ya están confirmados todos los cruceros que vamos a recibir, esta semana recibimos dos más”, enfatizó.

Por su parte, el gobernador Rocha Moya señaló que serán 14 Carnavales los que se realizarán en Sinaloa este año.

“Esa es la información que se tiene alrededor de los Carnavales, que es una fiesta muy tradicional no solo en Mazatlán, sino en todos los pueblos de Sinaloa y este año tendremos 14 Carnavales“, puntualizó.

am