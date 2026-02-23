Con 602 vuelos en un día, el Caribe Mexicano supera los 601 mil turistas hospedados

Quintana Roo registra 601 mil 108 turistas al cierre de la semana, quienes vacacionan en los 12 destinos del Caribe Mexicano, donde la ocupación hotelera se mantiene entre 90 y 95 por ciento.

Para este lunes están programadas 602 operaciones aéreas en los cuatro aeropuertos del estado, lo que refleja el alto flujo de visitantes que continúa llegando a la entidad, resultado del intenso trabajo promocional que se ha realizado con planeación estratégica, encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El Aeropuerto Internacional de Cancún concentra el mayor número de movimientos con 556 operaciones. En tanto, el Aeropuerto Internacional de Cozumel reporta 18 vuelos programados.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Chetumal suma 6 operaciones y el Aeropuerto Internacional de Tulum registra 22, para alcanzar un total de 602 movimientos en la jornada.

El Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones, se consolida como uno de los destinos con mayor actividad turística del país, con hoteles casi llenos y una conectividad con más de 120 países del mundo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR