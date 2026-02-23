‘Coordinación estratégica fortalece la seguridad en Puebla’, asegura Alejandro Armenta.

La contundencia del operativo demostró la fuerza del Estado y la coordinación entre las entidades federativas, lo que permitió que se registrara saldo blanco en Puebla y un operativo exitoso en el estado de Jalisco, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Refrendó su respaldo a la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad. Reafirmó que en México no existe impunidad y se combate a los grupos delictivos, pues la tranquilidad de la población es una prioridad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, informó que más de 6 mil elementos de los tres órdenes de gobierno, con apoyo de 507 patrullas, dos vehículos blindados y dos helicópteros, activaron los protocolos correspondientes y atendieron de manera oportuna los incidentes registrados en 12 municipios.

Derivado de la intervención de las fuerzas de seguridad y los cuerpos de emergencia, no se registraron decesos ni personas lesionadas. En Tehuacán fueron detenidos dos hombres en posesión de artefactos explosivos de fabricación casera, y en la capital del estado se logró la captura de un hombre vinculado con el incendio de una tienda de conveniencia.

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Beatriz Camacho Ruíz, destacó que el operativo desplegado demostró que el Estado mexicano está por encima de cualquier grupodelictivo. Señaló que la iniciativa privada forma parte de las mesas de seguridad y subrayó que esta estrategia resulta fundamental, ya que la construcción de la paz es una demanda compartida por todos los sectores.

Al reconocer que en Puebla se mantuvo un ambiente de control, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros refrendó la disposición del sector empresarial para trabajar en las mesas de paz y seguridad. Elogió el actuar de la presidenta de México y de las Fuerzas Armadas, así como la coordinación de cada uno de los gobernadores.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, explicó que desde el primer momento y bajo las instrucciones del gobernador Alejandro Armenta Mier, se atendieron a los 217 municipios a través del centro de mando ubicado en el C5i. Afirmó que en Puebla se mantiene el saldo blanco y no hay carreteras bloqueadas. “Hoy en Puebla, se despierta con calma”.

Finalmente, el presidente municipal, José Chedraui Budib, detalló que en la capital poblana no hubo afectaciones en ninguna vialidad y todas las labores y servicios del municipio de Puebla se realizan de manera normal durante este día. El trabajo coordinado con el estado y la federación para mantener la paz y la seguridad en Puebla da resultados. El presidente municipal estimó la labor de la presidenta de la República y del gobernador del estado por la salvaguarda de la seguridad de las y los poblanos.

JVR