Gobierno de Marina del Pilar mantiene la seguridad, movilidad y calma en BC

Al concluir la Mesa de Seguridad Estatal, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda informó que se dio seguimiento puntual a los hechos ocurridos el día domingo 22 de febrero, destacando que no se registraron personas heridas y que la coordinación entre autoridades permitió resultados inmediatos para restablecer el orden y la tranquilidad.

Marina del Pilar Avila Olmeda detalló que se reportaron 29 incidentes en distintos municipios y que, gracias a labores de inteligencia, videovigilancia y actuación coordinada entre corporaciones, se logró la detención de 25 personas involucradas en estos hechos.

Marina del Pilar Avila Olmeda indicó que, derivado de las acciones implementadas, desde las 01:05 horas no se ha registrado ningún incidente adicional en Baja California, manteniéndose presencia operativa permanente en puntos estratégicos del estado.

Asimismo, Marina del Pilar Avila Olmeda reiteró a la población que el transporte público, de carga y de personal opera con normalidad, y que no existen bloqueos carreteros. Las principales vialidades se encuentran libres y bajo vigilancia constante para garantizar la movilidad y la seguridad de todas y todos.

La Mesa de Seguridad se mantiene en sesión permanente con el objetivo de brindar certeza, tranquilidad y seguridad a las familias bajacalifornianas, fortaleciendo la coordinación institucional y la capacidad de respuesta ante cualquier situación.

Marina del Pilar Avila Olmeda reconoció el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales y municipales, así como el respaldo del Gabinete de Seguridad Nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De igual manera, Marina del Pilar Avila Olmeda expresó su agradecimiento a las familias del personal operativo, quienes respaldan el esfuerzo de quienes trabajan para proteger a la ciudadanía, incluso en días que deberían ser de descanso.

Finalmente, Marina del Pilar Avila Olmeda subrayó que los hechos recientes confirmaron que las corporaciones de seguridad están preparadas para responder ante cualquier amenaza, reiterando que cuando se trata de proteger a la población, la coordinación institucional siempre prevalece.

