Se incendia pastizal cerca de penal de Acapulco; autoridades de Guerrero desmienten motín

Debido al incendio de un pastizal registrado este 23 de febrero en inmediaciones del Centro de Reinserción Social de Acapulco, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero desmintió un presunto motín en el penal del municipio portuario.

Al respecto, la corporación precisó que el incendio fue provocado y que únicamente consumió basura y un pasto seco, sin riesgo para la población o las personas privadas de la libertad.

A través de la red social X, la autoridad estatal aseguró que la situación en el centro penitenciario “se encuentra sin novedad” y, ante rumores que circulan en redes sociales, exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informa que el Centro de Reinserción Social de Acapulco se encuentra sin novedad, operando con normalidad y bajo los protocolos de seguridad establecidos.



Ante versiones difundidas en redes sociales sobre un presunto… pic.twitter.com/zgQ3x6R1ZG — SSPGRO (@SSPGro) February 24, 2026

Cae en Acapulco “El Piter”, presunto jefe de plaza del CJNG

En otras noticias de Acapulco, la Fiscalía General del Estado de Guerrero detuvo el pasado 22 de febrero a Christian “N”, alias “El Piter”, identificado como un objetivo prioritario y generador de violencia en el municipio.

De acuerdo con las investigaciones, “El Piter” estaría relacionado con el ataque armado a las instalaciones de la fiscalía en Acapulco, registrado el 27 de julio de 2025, por el que es señalado por el delito de daño a la propiedad.

Versiones extraoficiales indican que “El Piter” sería presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , y que habría ordenado la quema de unidades del transporte público en el puerto, en el marco de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Asimismo, se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de robo de vehículo y, por separado, homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos personas identificadas como Tania “N” y Porfirio “N”.

En #Acapulco, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia realizados por la @FGEGuerrero, y en coordinación con la @Defensamx1 , @GN_MEXICO_, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @SSPGro, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Christian “N”, alias “El Piter”, por… pic.twitter.com/ufwbCh3FIu — Zipacná Jesús Torres Ojeda (@ZipacnaTorres) February 23, 2026

