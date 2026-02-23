Tras violencia en el país por abatimiento de ‘El Mencho’, López Rabadán llama a fortalecer al Estado

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su solidaridad con las familias afectadas por la violencia en varias entidades tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y reconoció al Ejército por su trabajo en la operación del domingo 22 de febrero.

Kenia López Rabadán advirtió que la expansión del crimen organizado es resultado de estrategias fallidas.

Luego de los hechos de violencia registrados en distintas regiones del país tras la muerte de “El Mencho”, Kenia López Rabadán, expresó su solidaridad con las familias mexicanas que vivieron momentos de miedo e incertidumbre, y llamó a reforzar la acción del Estado frente al crimen organizado.

“Expreso mi solidaridad con las familias mexicanas que el día de ayer vivieron momentos de miedo e incertidumbre, y que tuvieron la templanza de resguardar lo más valioso: su vida y la de los suyos”, señaló Kenia López Rabadán.

En entrevista, Kenia López Rabadán reconoció la labor del Ejército Mexicano y de las corporaciones que participaron en el operativo reciente, al asegurar que cumplieron “con honor su deber en defensa del Estado mexicano”. Asimismo, envió condolencias a las familias de los elementos castrenses que perdieron la vida durante los enfrentamientos.

Kenia López Rabadán subrayó que “el monopolio legítimo de la fuerza es del Estado” y sostuvo que ejercerlo con responsabilidad es el camino correcto para garantizar la seguridad. No obstante, advirtió que lo sucedido confirma la expansión territorial alcanzada por el crimen organizado en el país.

“No fue un fenómeno espontáneo: hubo estrategias fallidas. El debilitamiento institucional fortaleció a estas estructuras ilegales”, afirmó Kenia López Rabadán.

Kenia López Rabadán consideró que México debe tener claridad sobre la “ruta equivocada” que, dijo, no debe repetirse. Afirmó que la seguridad exige coordinación, inteligencia y una verdadera política de Estado, al tiempo que sostuvo que el temor no puede convertirse en la normalidad para las familias mexicanas.

“Quienes deben estar tras las rejas son los criminales, no las familias”, expresó Kenia López Rabadán.

Kenia López Rabadán señaló que la reacción del crimen organizado evidenció una presencia territorial y una capacidad de fuego “lamentablemente grande”, por lo que insistió en que pacificar al país debe asumirse como una prioridad nacional dentro de una estrategia integral del Estado.

En ese contexto, Kenia López Rabadán hizo un llamado a la participación decidida de todas las autoridades para construir una “normalidad de paz”, donde la ley prevalezca en cada territorio.

Desde el Congreso, añadió Kenia López Rabadán, corresponde fortalecer el marco jurídico, cerrar espacios a la impunidad, garantizar recursos suficientes para la seguridad y ejercer con firmeza las funciones de control y rendición de cuentas.

“La normalidad de ‘tener paz con ley’ implica que los criminales enfrenten la justicia y que las familias vivan en libertad. Esa es la ruta que debemos consolidar como Nación”, sostuvo Kenia López Rabadán.

Finalmente, Kenia López Rabadán enfatizó que desarticular al crimen implica cortar cualquier vínculo indebido desde el poder público, limpiar las instituciones cuando han sido infiltradas y terminar con la impunidad “venga de donde venga”.

“Y aquí desde la Cámara de Diputados debemos ser corresponsables para lograr esa paz que tanto México necesita”, concluyó.

