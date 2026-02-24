Atacan a balazos a Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora

La Fiscalía de Sonora confirmó que Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora fue atacada a balazos mientras circulaba por la carretera Hermosillo–Mazatán.

En el ataque falleció su hijo, quien viajaba con ella.

Información en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT