Atacan a balazos a Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora

Primeras indagaciones apuntan a incidente de tránsito; la alcaldesa se encuentra fuera de peligro

Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora
Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora Foto: Facebook: H. Ayuntamiento de Bacanora
Mariel Caballero

La Fiscalía de Sonora confirmó que Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora fue atacada a balazos mientras circulaba por la carretera Hermosillo–Mazatán.

En el ataque falleció su hijo, quien viajaba con ella.

Información en desarrollo...

