Caen 4 por ataque armado contra el director de Seguridad Pública de Benito Juárez, en Guerrero.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó la detención de 4 personas ligadas a la agresión realizada contra el director de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez, Yosdin Jacobo Gil Huitz.

Los detenidos fueron identificados como Eliseo “N”, Arcadio “N”, Martín “N” y una femenina que responde al nombre de María “N”, todos señalados por homicidio calificado.

Tras la captura, se les aseguraron los siguientes indicios:

06 armas largas.

04 armas cortas.

01 granada.

11 cargadores.

268 cartuchos útiles de diversos calibres.

Aproximadamente 4 kilos de cristal en piedra y 33 dosis de la misma sustancia.

Equipo táctico diverso.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a efecto de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

En esta operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro).

El director de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez sumó dos ataques en su contra en menos de un mes.

Por último, la Fiscalía General del Estado de Guerrero refrendó su compromiso de actuar con firmeza y en coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para las y los guerrerenses.

JVR