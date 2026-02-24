Carreteras de Guerrero operan con normalidad y bajo vigilancia permanente

Elementos de la Policía Estatal supervisan la circulación en las principales carreteras de la entidad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSP) informa que las carreteras en la entidad se encuentran con circulación normal, sin incidentes que afecten el tránsito vehicular.

Autoridades estatales y federales refuerzan la seguridad en las vías de comunicación de la entidad. ı Foto: Gobierno Guerrero

Se mantiene un despliegue permanente de seguridad en la Autopista del Sol y en las principales carreteras estatales, con la participación de la Policía Estatal y Tránsito Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, realizando recorridos de vigilancia, puntos de control y apoyo vial para garantizar traslados seguros a la población.

En coordinación con la Guardia Nacional, se mantienen operativos de vigilancia en la Autopista del Sol. ı Foto: Gobierno Guerrero

Las instituciones mantienen coordinación constante para brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad y fortalecer la seguridad en las vías de comunicación.

La SSP Guerrero exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal operativo.

am