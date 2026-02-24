¿Cómo amaneció Guadalajara HOY 24 de febrero?

Después de los bloqueos viales, suspensiones de clases, de actividades culturales y eventos masivos a nivel estatal, este martes las actividades en Guadalajara comienzan a retomarse con regularidad.

Este domingo el gobierno de Guadalajara informó que “las academias municipales, estancias municipales, la escuela de enfermería y optometría, así como los centros educativos” permanecerían cerrados el día lunes.

Asimismo, las oficinas de enlace, la Oficina de Pasaportes de Jalisco, las unidades deportivas del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) suspendieron actividades presenciales el día 23 de febrero.

Informamos que, por instrucciones de la Cancillería y en atención a las recomendaciones de prevención de los gobiernos federal y estatal, el día 23 de febrero permanecerán cerradas las oficinas de enlace y la Oficina de Pasaportes de Jalisco.



Las citas programadas se podrán… — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) February 23, 2026

¿Cómo siguen las cosas en Guadalajara hoy?

El gobierno de Gualajara informó que este lunes la Policía de Guadalajara reforzó los recorridos de vigilancia en todas las calles de la ciudad, con la finalidad de cuidar la seguridad de las y los residentes tapatíos.

El DIF informó que las actividdades y labores se reaunador en horario habitual este 24 de febrero, exceptuando los servicios de preescolar y guarderías, pues estas retomarán actividades el miércoles 25 de febrero.

Comunicado del DIF de Guadalajara ı Foto: Redes Sociales

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro informó que la Mesa de Seguridad, que comenzó a funcionar bajo el protocolo de Código Rojo desde el domingo, se encuentra en sesión permanente.

Precisó que a Jalisco llegaron 2 mil 500 elementos de la Secretaría de Defensa para sumarse a las labores de vigilancia, y que las actividades y servicios del estado se recuperarán paulatinamente, incluyendo el transporte público y las clases.

Posteriormente, el gobernador de Jalisco informó que las actividades presenciales de todos los niveles educativos se retomarán este miércoles 25 de febrero, mientras que las actividades económicas se reactivaron a partir de este martes, al igual que el servicio de transporte público.

El Código Rojo que activamos el día de ayer nos ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo.



En acuerdo con la Mesa de Seguridad, quiero anunciar el regreso a clases en… pic.twitter.com/BDUHoAzf24 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 24, 2026

“Es importante decir, que no tenemos reportes de incidencias nuevas y que seguimos liberando todas las carreteras de Jalisco, retirando los vehículos siniestrados.” precisó el gobernador, quien también señaló que posiblemente hoy se plantee levantar el Código Rojo del estado.

Por su parte la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante la conferencia de prensa matutina que los cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 programados para el Estadio Akron de Guadalajara están garantizados, y que no hay ningún riesgo para los visitantes.

Partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 ı Foto: FIFA

