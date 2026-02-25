Avanza Jalisco a la normalidad aunque con focos encendidos

Dos días después del operativo que llevó a la captura y muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el estado de Jalisco avanzó pausadamente a la normalidad, aunque aún con algunos focos de violencia encendidos y servicios que se regularizaban parcialmente.

El gobernador Pablo Lemus anunció que se acordó con la Mesa de Seguridad levantar el código rojo para normalizar las actividades en todo el estado.

Sin embargo, dijo que la Mesa de Seguridad se mantendría en sesión permanente para atender los incidentes que pudieran presentarse.

El Dato: ANTE LOS HECHOS registrados en Jalisco, el Gobierno de Tlajomulco determinó solicitar la cancelación de la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería FICC Tlajo 2026.

El código rojo hace referencia a que se activó el domingo pasado un grado mayor de comunicación y de coordinación policial, ante una amenaza y un estado de alerta, en este caso derivada del operativo en contra del CJNG.

Además, ayer se acordó mantener activo el protocolo de coordinación entre fuerzas de seguridad, para mantener presencia en todo el estado, en especial las carreteras federales y estatales.

El gobernador Lemus también informó que la operación del sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara se restableció por completo, aunque con falta de unidades, y los sistemas Mi Macro, así como las líneas de Tren Ligero, operaron en su totalidad desde la primera hora del martes.

HAY AÚN autos siniestrados en algunos puntos del estado. ı Foto: Cuartoscuro y especial

83 por ciento de bloqueos habían retirado ayer en Jalisco

El sector productivo de Jalisco informó que todas las empresas del estado operaron en su totalidad y los sectores como la industria, el comercio, turismo y servicios se reactivaron.

“Este avance nos permite continuar con paso firme en la recuperación de la vida laboral y económica del estado. Reconocemos y valoramos el trabajo que hace el Gobierno de Jalisco junto con las dependencias de seguridad, quienes brindan condiciones para que la ciudadanía pueda realizar sus actividades con confianza”, mencionó en un comunicado firmado por las distintas cámaras empresariales de la entidad.

Este miércoles se reanudan las clases en todos los niveles educativos del estado, en sus sectores público y privado.

El Tip: EL GOBERNADOR de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que a partir de hoy se reactivan las actividades culturales, religiosas, deportivas y de entretenimiento en todo el estado.

AISLADA INESTABILIDAD. No obstante lo anterior, por tercer día consecutivo, durante la madrugada del martes se reportaron enfrentamientos, narcobloqueos y vehículos incendiados en los municipios de Tonaya, Cihuatlán, Tecolotlán, Autlán, San Juan de los Lagos, Chiquilistlán, El Grullo y Puerto Vallarta.

La Dirección de Seguridad Pública del municipio de Autlán señaló que durante la madrugada de este martes fueron reportados cuatro bloqueos en las carreteras federales 80 y en la que dirige hacia el municipio de El Grullo, con incendio de vehículos.

A las 4 de la madrugada, las autoridades municipales informaron que, en coordinación con personal del 102 Batallón de Infantería y Protección Civil de Autlán y Maquinaria, fueron retirados todos los vehículos calcinados de las vías de circulación.

El presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles, pidió a los habitantes resguardarse y todavía no salir de sus casas, debido a los actos violentos que se reportaron en la madrugada.

Durante la mañana, el municipio de Autlán informó que seis carreteras permanecían cerradas y tres estaban parcialmente libres.

El alcalde de Chiquilistlán, Álvaro González Alvarado, informó que la mañana de este martes se registraron nuevos bloqueos con autos incendiados, específicamente en la carretera Capula y la carretera hacia Colotepec.

“Les estaremos informando oportunamente en cuanto quede liberado el paso. Se recomienda a la ciudadanía evitar transitar por estas zonas y mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones”, refirió.

En Cihuatlán hubo también bloqueos en Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, en la colonia Centro. En este punto se localizaron cuatro vehículos incendiados, dos de ellos de carga y dos particulares.

En el municipio de El Grullo quemaron vehículos en la carretera El Grullo-Autlán, a la altura del puente con salida a Ayuquila, y en Puerto Vallarta se reportó el incendio de un auto en la colonia Los Tamarindos y otro en la colonia 12 de Octubre.

LOS SINIESTROS. El secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, dio a conocer que los ataques incendiarios ocurridos tras el operativo contra El Mencho en Tapalpa el domingo pasado han dejado más de 500 vehículos afectados.

“Son más de 500. Actualmente tenemos contabilizados poco más de 150 vehículos que hemos retirado y estamos hablando de 470 puntos aproximadamente que se retiraron los vehículos hacia un costado para poder liberar la vialidad, tanto en carreteras como avenidas”, declaró el funcionario.

“Hay algunos vehículos que son grandes; entonces, son pocas las grúas que existen en zona metropolitana y el estado disponibles para poder retirar este tipo de camiones pesados”, refirió, para explicar por qué es que muchos automóviles y camiones continúan en los puntos obstruidos de la geografía estatal.

De acuerdo con el alto mando del estado de Jalisco, ayer todas las carreteras estaban ya liberadas.

“Están por un costado; por eso, si la gente circula y ve estos camiones, no los hemos retirado porque precisamente vamos avanzando poco a poco, sobre todo en el interior del estado, retirándolos para llevarlos a los diferentes depósitos vehiculares autorizados, pero todos los caminos y todas las carreteras están liberadas”, afirmó.