Entrega Salomón Jara primeras 32 casas del Programa Nacional Vivienda para el Bienestar en Oaxaca

El Gobernador Salomón Jara Cruz entregó las primeras 32 casas del Programa Nacional Vivienda para el Bienestar, en San Jacinto Amilpas, y arrancó obras de urbanización para mejorar servicios básicos a favor de más de 16 mil habitantes.

Durante la mañanera del pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Mandatario estatal detalló que este predio fue el primero donado en el país para la construcción de casas, a fin de garantizar el derecho a un hogar adecuado para las y los trabajadores que reciben entre uno o dos salarios mínimos.

“Ver estas primeras viviendas concluidas es ver el sueño de muchas familias oaxaqueñas que comienzan una nueva etapa de su vida con estabilidad, tranquilidad y futuro. No estamos hablando de muros, sino del derecho a una casa segura con servicios básicos, donde las niñas y niños puedan crecer y se construya comunidad”, expresó Salomón Jara Cruz.

Salomón Jara Cruz puntualizó que un inmueble adecuado no puede existir sin servicios de calidad, por lo que también entregó un pozo profundo de esta localidad de Valles Centrales, en el cual se invirtieron más de 7.6 millones de pesos a través de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), para fortalecer el suministro de agua de este fraccionamiento y colonias aledañas.

Aunado a ello, se destinaron 8.3 millones de pesos para la red de drenaje sanitario que ya opera; además, se validan más de 3 millones de pesos para el drenaje pluvial, obra fundamental para prevenir inundaciones y proteger los hogares.

Por su parte, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza destacó que en el estado hay más de 80 mil trabajadoras y trabajadores que reciben entre uno o dos salarios mínimos, para ellos, se edifican más de 5 mil viviendas y se amplió la meta a 6 mil adicionales a final de este 2026.

“En México durante muchos años se dejó de construir vivienda para los que menos ingresos tienen, cuando se realizaban no tenían los recursos e instalaciones necesarios para su uso”, dijo.

Cada inmueble mide 60 metros cuadrados de extensión, dispone de dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y cuarto de servicio.

El pozo cuenta con 120 metros de profundidad, tuberías pesadas, así como una bomba sumergible de 30 caballos de fuerza e incluye la interconexión con el tanque de almacenamiento y la instalación de un transformador.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR