Ex candidato a gobernador de Guerrero por PVEM y PT interpretó canciones en honor a ‘El Mencho’

El excandidato a la gubernatura de Guerrero por la coalición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), Pedro Segura Valladares, fue captado interpretando fragmentos de un corrido asociado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un evento musical realizado en su propiedad en el municipio de Tepecoacuilco.

El hecho ocurrió durante un festejo público con motivo del Día de la Bandera, celebrado en el rancho “Vida en el Lago”, donde se presentó la agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco, conocida por interpretar corridos y narcocorridos.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, Segura Valladares solicitó al grupo que tocara el tema “El Dueño del Palenque”, canción que hace referencia al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

TE RECOMENDAMOS: Entrega equipo táctico y uniformes Evelyn Salgado fortalece a la Policía Estatal con más de 98 mdp de inversión

Ante la petición, los músicos rechazaron interpretarla y explicaron al público que no podían hacerlo para evitar posibles problemas legales o repercusiones.

👀 El aspirante a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladeras cantó fragmentos de un narcocorrido que hace referencia a “El Mencho” a pesar de que el grupo musical Los Alegres del Barranco se negaran.



📹 Karla Benítez pic.twitter.com/NMpAC9cEgl — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) February 25, 2026

Pese a la negativa de la agrupación, el excandidato tomó el micrófono y entonó fragmentos del corrido frente a los asistentes, lo que generó reacciones encontradas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que una figura política participara en la interpretación de canciones vinculadas a un personaje señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder de una organización criminal.

Pedro Segura Valladares contendió en el proceso electoral de 2021 por la gubernatura de Guerrero bajo la alianza PVEM-PT. Hasta el momento, ni el propio exaspirante ni los partidos que lo postularon han emitido un posicionamiento público sobre lo ocurrido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL