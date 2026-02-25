Rubén Rocha inaugura la Expo Agro Sinaloa 2026

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ayer, en la inauguración de la expo.

El gobernador Rubén Rocha Moya inauguró este miércoles la edición 34 de la Expo Agro Sinaloa 2026 y afirmó que persistirá en que los productores locales puedan comercializar sus cosechas en las mejores condiciones.

El mandatario estatal pidió confianza a productores sinaloenses al anunciar que, en coordinación con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se están buscando los mecanismos para garantizar la colocación de la próxima cosecha de maíz que se levantará a partir de mayo.

5,700 mdp en créditos se ofrecen con el programa Cosechando Soberanía

“Lo he dicho muy claramente, soy un aferrado a que necesitamos darle una solución de fondo y por todo el tiempo en materia de comercialización de nuestros productos, éste es un problema central porque supone soberanía alimentaria”, dijo, al asegurar que si alguien sabe de soberanía alimentaria es la Presidenta.

Rocha Moya fue invitado por el presidente de la Confederación de Asociación Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Jesús Rojo Plascencia, para inaugurar la exposición agrícola, que durante este miércoles 25 y jueves 26 de febrero estará instalada en el Campo Experimental de la Fundación Produce, en la sindicatura de Aguaruto.

En su mensaje, y ante el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, quien asistió en representación del titular de la dependencia federal, Julio Berdegué Sacristán, el gobernador se refirió a la comercialización de las próximas cosechas que se levantarán en unos cuantos meses.

Aprovechó para recordar el compromiso de pago que se tiene con los productores de trigo, y precisó que, con recursos propios, el gobierno de Sinaloa les otorgó un apoyo extraordinario de 400 pesos por tonelada en diciembre, para atenuar la espera de los apoyos federales.

El gobernador Rubén Rocha Moya en la inauguración de la ExpoAgro Sinaloa 2026. ı Foto: Cortesía

En cuanto a la próxima trilla del maíz que empezará a generalizarse a partir de mayo, el mandatario estatal dijo que ya están analizando las condiciones del mercado para lograr un buen precio, situación que adelantó platicará con la Presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Sinaloa, prevista para este viernes.

“Yo quise venir a decirles con entera seguridad, vamos a sacar las cosas para adelante, tenemos que encontrar la salida más adecuada posible, y en eso estamos comprometidos” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa



Durante su mensaje, el subsecretario Leonel Cota Montaño dio a conocer que para el 10 de marzo quedarán pagados todos los apoyos pendientes a los trigueros, pues al corte del 24 de febrero se tiene un avance del 70 por ciento del padrón de trigueros inscritos.

“Estamos cerrando el ciclo de pago del trigo, yo espero que el 10 de marzo queden pagados los apoyos del trigo al 100 por ciento, vamos en 70 por ciento, hoy tuvimos oportunidad de hablar con el ciudadano gobernador para expresarle este compromiso y expresarlo de manera pública a todos ustedes” Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura



Añadió que también están revisando algunos pagos pendientes de ciclos anteriores en materia de maíz para corresponder al compromiso firmado de pagar al 100 por ciento esos apoyos anteriores al 2026.

Por otra parte, adelantó que a través del nuevo programa federal “Cosechando Soberanía” se ofrecerán 5 mil 700 millones de pesos en créditos con tasas preferenciales del 8.25 por ciento a productores agropecuarios, tanto a agricultores, ganaderos como pescadores.

Sinaloa otorgó un apoyo extraordinario de 400 pesos por tonelada a productores de trigo. ı Foto: Cortesía

Otro anuncio en beneficio de los cañeros de Sinaloa es que, durante este año, se les incorporará a dos programas federales: el de entrega gratuita de fertilizantes y el de Producción para el Bienestar, pues a partir del siguiente ciclo agrícola, que iniciará en el segundo semestre, los cañeros se sumarán al padrón de 35 mil productores que ya son sujetos de estos apoyos en Sinaloa.

Al dar la bienvenida, el presidente de CAADES, Jesús Rojo Plascencia, agradeció la presencia del gobernador Rocha y del subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, a quien le solicitó en nombre de sus representados, agilizar el pago de los apoyos pendientes de parte de la Federación.

“Señor gobernador le reconocemos su voluntad para llevar a cabo esta Expo Agro, pero también su gran disposición para encauzar las preocupaciones del sector y buscar las mejores soluciones. Ante la adversidad, Expo Agro es un punto de encuentro para renovar los ánimos y redirigir rumbos para tomar las mejores condiciones, que nos permitan continuar en la producción de alimentos, que es lo que mejor sabemos hacer”, concluyó.

