Activan plan de apoyo a poblanos retornados

ENRIQUE SARMIENTO, migrante distinguido, con el gobernador Alejandro Armenta, ayer, en el lanzamiento del programa de apoyo.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, puso en marcha el Programa Migrante Emprende, el cual activa un esquema de apoyo económico de 20 mil pesos a connacionales deportados para que tengan la posibilidad de iniciar un proyecto tras su retorno a México.

Al entregar cheques del Programa Migrante Emprende, el mandatario estatal dijo que los apoyos sumarán en total seis millones de pesos.

También destacó que, como parte del respaldo a los migrantes, hace dos semanas salieron rumbo a Nueva York 38 toneladas de productos poblanos.

TE RECOMENDAMOS: FGE Guerrero Detienen a presunto implicado en quema de vehículos en Zihuatanejo

El dato: EL PROGRAMA Reencuentros Familiares de Puebla facilita el acercamiento de adultos mayores de 60 años con sus hijos migrantes en EU, tras más de 20 años sin verse.

“Van a ser muy apreciados, porque nuestra gente sabe que son productos hechos por poblanos”, aseguró el titular del Ejecutivo estatal, al destacar que a través de los productos de la marca Puebla Cinco de Mayo en la Unión Americana, hoy ya se comercializan los productos hechos en Puebla.

El director general del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), Felipe David Espinoza Rodríguez, detalló que en una primera entrega se beneficiará a 150 migrantes en retorno, con un apoyo de 20 mil pesos a cada uno. En una segunda entrega, también se otorgarán 150 apoyos más para un total de seis millones de pesos en apoyos durante este 2026.

20 mil pesos recibirá cada poblano beneficiado

El titular del IPAM explicó que en las Casas de Representación “Por Amor a Puebla”, ubicadas en Chicago, Illinois; Passaic, Nueva Jersey; Los Ángeles, California, y Nueva York, rehabilitadas recientemente, atienden a los paisanos poblanos con trámites de documentos oficiales y también se les beneficia a través del Programa Reencuentros Familiares, entre otros apoyos.

Además, subrayó que las remesas enviadas crecieron 1.7 por ciento en 2025 respecto al 2024, con más de tres mil 400 millones de dólares.

En su intervención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del estado, Ana Laura Altamirano Pérez, señaló que desde el sector primario se han implementado 32 proyectos para migrantes, con una inversión de 20 millones de pesos. Destacó 10 iniciativas de agave mezcalero y pulquero; dos de captación de agua; cinco de producción de frutos rojos; cinco encabezados por mujeres rurales, y 10 proyectos pecuarios y de granos básicos.

La funcionaria aseguró que estas acciones demuestran que el campo poblano es una alternativa real de desarrollo para las personas migrantes, al permitirles permanecer en sus comunidades y reunificar a sus familias.

Después de 35 años de vivir en California, la señora Flora Pacheco regresó a su natal Acajete, donde, con los recursos del Programa Migrante Emprende, realizará algunas remodelaciones a su restaurante y adquirirá lo que hace falta para reiniciar la operación del negocio.

Dolores Ojeda y Rosalino Antonio Flores, migrantes en retorno, invertirán en proyectos productivos: ella destinará el apoyo a un negocio de tamales y pozole, mientras que Rosalino adquirirá herramientas para trabajos de construcción, oficio que ejercía antes de partir hacia Estados Unidos.