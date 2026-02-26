Cazan a exsubprocurador de BCS

LA VÍCTIMA iba en su vehículo, acompañada por su hija.

BERNARDO SORIANO Castro, exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, fue asesinado ayer a balazos en la capital del estado.

El hecho ocurrió mientras el exfuncionario viajaba con su hija en una camioneta por las calles Encelia y Lentisco, cuando personas armadas le dieron alcance y le dispararon en varias ocasiones. La menor resultó ilesa.

El exservidor público había sido apartado de su puesto tras denunciar que dentro de la procuraduría había falta de equipo y capacitación.

Tras ser removido, fue enviado al Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales, donde tuvo una confrontación abierta con el procurador de Justicia de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, luego de denunciar omisiones en la procuraduría al investigar el delito de extorsión en la modalidad de “cobro de piso”, así como diversos señalamientos sobre deficiencias en investigaciones relevantes, entre ellas contra generadores de violencia.

La Procuraduría estatal indicó que se iniciaron las investigaciones correspondientes, activando los protocolos y diversas líneas de indagatoria para esclarecer las circunstancias del ataque.

En un comunicado, informó que en el lugar de los hechos se aseguró un vehículo Jeep Wrangler color gris de modelo reciente, con varios orificios producidos por disparos de arma de fuego calibre 7.62 x39.