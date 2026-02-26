Combaten en Jalisco a célula de agresores

ASPECTO de un establecimiento comercial en el pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco, ayer.

UN ENFRENTAMIENTO entre elementos de la Guardia Nacional y personas armadas en el ingreso al municipio de Tuxpan, al sur de Jalisco, fue reportado ayer por la tarde.

En videos que circularon en redes sociales, se observaron tres camionetas blancas tipo pick up doble cabina que obstruían algunas de las vialidades y a elementos de la Guardia Nacional resguardarse entre autos mientras se enfrentaban con sujetos armados.

El enfrentamiento armado provocó algunos cierres en las vialidades. El municipio de Tuxpan informó sobre el cierre de los ingresos al municipio, tanto por El Sonajero como por la avenida Prolongación Independencia.

Por la mañana, la presidenta municipal de Tuxpan, Claudia Gil, pidió a los ciudadanos permanecer en sus casas para salvaguardar su integridad, luego de los reportes sobre los enfrentamientos armados.

“Derivado de los recientes sucesos al ingreso del municipio, y pensando siempre en su bienestar, les recomiendo permanecer en casa y mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información actualizada”, dijo la alcaldesa.

Añadió que, tras los hechos, trabajó de manera coordinada con las autoridades correspondientes para salvaguardar la integridad de todas y todos, ya que “la seguridad de nuestra gente es prioridad”.

65 Bloqueos fueron documentados en Jalisco el domingo pasado

Por la noche, la presidenta municipal subrayó que las autoridades federales resguardaron el polígono y los bloqueos, y que los accesos al municipio fueron levantados y liberados.

Indicó que las autoridades escolares, en el ejercicio de su autonomía, postergaron el ingreso a clases, y volvió a pedir a la ciudadanía circular con precaución.

Los enfrentamientos en Tuxpan ocurren en un contexto de violencia en Jalisco, luego de que el domingo pasado el líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa.